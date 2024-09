Merlino: “Ottimi ascolti per il GF”, ma è il peggior debutto di sempre

Anche oggi, 17 settembre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Dopo aver trattato gli attuali casi di cronaca, Myrta Merlino ha poi affrontato argomenti più leggeri, dai vip pentiti della chirurgia plastica alla prima puntata del Grande Fratello. Com’è noto, ieri, 16 settembre, è iniziata la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, durante la quale i nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Nei prossimi mesi, il programma sarà ampiamente discusso nello studio di Pomeriggio 5, dove si commenteranno le diverse dinamiche della trasmissione.

Per ora, Myrta Merlino ha solamente mostrato un video riassuntivo della prima puntata del Grande Fratello, introducendo il servizio con una frase che ha fatto storcere il naso a diversi telespettatori. “Fortunatamente ieri sera il Grande Fratello è stato un successo strepitoso e ora ve ne parlo”, ha detto la conduttrice. Dopodiché, sotto la clip è apparsa la scritta: “Grande successo per il debutto di ieri”. Al che, gli utenti sui social si sono sbizzarriti con i commenti, facendo notare quanto sia errata l’affermazione della Merlino. Il motivo? La prima puntata del GF, in realtà, è stata la meno vista di sempre nella storia del reality.

Nella prima serata di lunedì 16 settembre, il Grande Fratello ha coinvolto 2.510.000 telespettatori, con uno share del 21.28%. Si tratta del peggior debutto di sempre per il reality, infrangendo persino il record negativo dello scorso anno, quando totalizzò 2.994.000 telespettatori, con uno share al 23,01%. C’è da dire, però, che sul fronte share ha superato Rai 1 con la fiction Brennero, che ha intrattenuto 2,8 milioni di telespettatori con uno share al 17,22%. Al netto di ciò, sembra a dir poco eccessivo definire questo debutto come un successo “strepitoso“, come affermato da Myrta.

Un modus operandi che ha ricordato quello della sua predecessora, Barbara d’Urso, che era nota per esagerare i suoi ascolti durante le dirette, parlando sempre di successi straordinari anche quando la realtà era ben diversa. Ma, cosa non ha funzionato al Grande Fratello? Probabilmente, il format ha perso l’interesse che un tempo suscitava, spingendo molti spettatori a cercare alternative e abbandonare il reality. Ad ogni modo, è ancora presto per trarre conclusioni e, con l’inizio delle dinamiche della Casa, gli ascolti potrebbero avere una crescita significativa.