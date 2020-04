Merlin cast: cosa fanno oggi gli attori della serie tv Netflix

Merlin serie tv: il cast e cosa fanno oggi gli attori

Merlin è una serie tv inglese, disponibile anche sulla piattaforma streaming Netflix. Prodotta dal 2008 al 2012, Merlin racconta la storia di Merlino, per l’appunto, già dalla sua più giovane età e dall’incontro con Artù Pendragon. La trama inizia dall’arrivo del mago a Camelot, dove “affina le sue arti magiche con l’aiuto di suo zio“, così come recita la descrizione proprio su Netflix. La serie ha avuto davvero un grande successo in Gran Bretagna, tanto da aver promosso l’acquisto della serie in ben 112 paesi europei e non solo; in Italia, Merlin è stato trasmesso su Italia 1 proprio tra il 2008 e il 2012. E se non avete avuto fino ad ora tempo di seguito ed innamorarvene, potete sempre iniziare su Netflix senza limiti di orario e puntante.

Merlin: la trama, numero stagioni e puntate. Gli attori oggi

Merlin è ambientata a Camelot, un regno abitato da maghi, streghe, draghi e creature magiche. Il Re, Uther Pendragon, non avendo possibilità di avere figli con sua moglie si rivolge ad una strega, Nimueh. Dalla sua magia nasce Artù ma il prezzo da pagare è davvero alto: la strega infatti prende la vita della moglie del Re, Ygraine. Uther, da quel momento, decide di bandire la magia dal regno. Nel frattempo, in un regno confinante vive Merlin che viene spedito da sua madre proprio da Artù, con l’intendo di servirlo e proteggerlo. La storia racconta inesorabilmente l’evolversi del rapporto tra i due protagonisti. La serie comunque conta ben cinque stagione di 13 episodi ognuna.

Colin Morgan interpreta Merlino. Il protagonista dopo il successo di Merlin è apparso in tantissime altre serie tv, tra cui The Crown, Humans, The Fall – Caccia al serial killer, The Living anche the Dead, senza dimenticare Merlin: Secret and Magic, una sorta di documentario del backstage con dettagli del dietro le quinte e interviste del cast che completa la serie tv Merlin. E proprio per questo motivo, Morgan non poteva mancare. Questa sorta di documentario ha però avuto vita breve, conta solo una stagione e pochi episodi ma potrebbe essere di grande interesse per chi si è appassionato alla storia di Merlin e vuole scoprire cosa c’è dietro il prodotto finito.

Bradley James invece è Artù Pendragon. Molti probabilmente si ricorderanno dell’attore inglese soprattutto per il suo ruolo in I Medici, dove ha interpretato il personaggio di Giuliano Medici per due stagioni, fino a trovare la morte nella storica Congiura dei Pazzi. Bradley James però ha fatto una lunga carriera, oltre I Medici, se siete suoi fan potrete vederlo anche in: The Messenger (2019), Underworld: Blood Wars (2016).

Merlin: gli attori oggi, Asa Butterfield e Tom Ellis

Asa Butterfield (Mordred) è un giovane attore inglese che negli ultimi anni sta diventando molto famoso grazie alla serie Sex Education. La serie ha riscosso un grandissimo successo negli ultimi tempi proprio grazie a Netflix, essendo un prodotto esclusivamente prodotto da questa piattaforma. Asa è Otis Milburn, ragazzo timido ed impacciato che attraverso le sue consulenze improvvisate al liceo della città matura e diventa più sicuro di se. Una serie davvero carina che si sta attrezzando per l’uscita della terza stagione. Ma l’esordio di Asa Butterfield è avvenuto con un grande film: Il bambino con il pigiama a righe del 2008 in cui interpretava proprio Bruno, il figlio del comandante del campo di concentramento.

Tom Ellis (Cenred) è il protagonista di Lucifer, anche questa una serie di grande successo che sta andando avanti dopo le notizie non troppo positive degli scorsi anni, dove si parlava di una sua chiusura definitiva. L’attore comunque è stato apprezzato anche in altri contenuti, tra cui Rush (2014), Miranda (dal 2009) e l’ultimo in tempo cronologico Non è romantico? del 2019.