Sex Education, Netflix: annuncio ufficiale della terza stagione

By

Sex Education rinnovata per la terza stagione: ora è ufficiale. Dettagli e quando sarà trasmessa su Netflix

Sex Education 3 ci sarà: ora è ufficiale. Che la terza stagione della fortunata serie tv targata Netflix fosse in cantiere e, dunque, di certa uscita, era una notizia che circolava da diverse settimane. Ora è giunta l’ufficialità. La teen comedy, che ha riscosso parecchio successo negli anni scorsi, tornerà ad allietare i milioni di telespettatori che si sono affezionati ai suoi personaggi. Il colosso statunitense dello streaming ha dato la good news veicolando sui suoi profili social un video, togliendo ogni dubbio sul prosieguo del viaggio degli studenti del liceo Moordale e le rispettive famiglie.

Quando uscirà Sex Education 3 su Netflix

Una buona notizia alla volta. Oggi la conferma del rinnovo della terza stagione, nel futuro prossimo la data in cui verrà trasmessa. Attualmente infatti non si conosce con precisione quando avverrà lo sbarco della messa in onda su Netflix. Ciò che si sa è che la produzione della teen comedy inizierà nel corso del 2020. Quindi, con molta probabilità, dopo che saranno girati, ‘lavorati’ e montati i nuovi episodi, la serie tv dovrebbe essere disponibile dal prossimo inverno, a cavallo tra il 2020 e il 2021. E gli attori? Chi ritroveremo?

Attori e personaggi di Sex Education 3: le conferme

Riconfermati nei rispettivi ruoli Gillian Anderson (Jean Milburn), Asa Butterfield (Otis Milburn), Emma Mackey (Maeve Wiley), Ncuti Gatwa ( Eric Effiong), Aimee-Lou Wood ( Aimee Gibbs), Connor Swindells (Adam Groff), Kedar Williams-Stirling (Jackson Marchetti), Tanya Reynolds (Lily Iglehart) e Patricia Allison (Ola Nyman).