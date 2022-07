Mercedesz Henger zittisce l’ex fidanzato Lucas Peracchi

Quella tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è stata indubbiamente una bella e intensa storia d’amore, finita però tra frecciatine e ripicche. Durante la permanenza dell’influencer all‘Isola dei Famosi 2022 l’ex tronista di Uomini e Donne non ha esitato a criticare la sua ex fidanzata, con la quale oggi non ha mantenuto alcun tipo di rapporto. Il modello e personal trainer ha criticato in particolare la forma fisica dell’ex naufraga.

Un affondo che ha ferito Mercedesz Henger ma non troppo. La figlia di Eva e Riccardo Schicchi ha pubblicamente replicato sulle pagine del settimanale Nuovo Tv:

“Lui ha l’abitudine di esprimersi così. Noi ci siamo lasciati da più di un anno. Spero che sia felice nella sua nuova vita che però non riguarda più la mia”

L’italo-ungherese ha aggiunto:

“È una storia che mi rimarrà nel cuore per sempre, abbiamo vissuto momenti bellissimi, ma verso la fine litigavamo davvero troppo e ci siamo allontanati”

Mercedesz Henger ha poi assicurato che non è carino commentare il fisico di una ragazza, come fatto da Lucas Peracchi. La giovane ha precisato di non aver mantenuto alcun legame con l’ex e di non averlo sentito dopo la fine dell’Isola dei Famosi, dove è stata una delle grandi protagoniste della sedicesima edizione.

Le attenzioni di Mercedesz Henger sono state tutte per la madre Eva, reduce da un brutto incidente in Ungheria. Le due si sono riavvicinate dopo anni di gelo: problemi e incomprensioni sorti – in parte – pure per via della relazione tra Mercedesz e Lucas Peracchi.

L’interesse per Edoardo Tavassi

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Mercedesz Henger ha ribadito il suo interesse per Edoardo Tavassi, sbocciato all’Isola dei Famosi. In Honduras i due si erano avvicinati molto ma il flirt non è mai decollato. Dopo la fine del reality show il fratello maggiore di Guendalina ha criticato la Henger e non ha esitato a definirla falsa e doppiogiochista.

In seguito a quelle affermazioni c’è stato però un chiarimento telefonico tra Mercedesz ed Edoardo, che ora potrebbero iniziare a frequentarsi lontano dalle telecamere. “Mi piace ancora, adesso che non siamo più in quel contesto riusciremo a capire tutto molto meglio”, ha precisato la Henger.

La trentenne ha creato un bel legame, dopo vari contrasti, con Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Mercedesz non ha inoltre escluso la possibilità di poter partecipare di nuovo al programma, magari in futuro, in coppia con la sorella minore Jennifer che oggi ha solo tredici anni.