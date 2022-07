Edoardo non sembra intenzionato a proseguire la conoscenza, ma lei non sembra intenzionata a mollare: cosa spera per il futuro

Cosa è successo tra Mercedesz e Edoardo dopo l’Isola dei Famosi? Tra loro non è mai decollata, in realtà, e pare ci siano un mare di difficoltà anche lontano dalle telecamere. E lontani dall’Honduras. Sono rientrati entrambi in Italia, l’Isola ha chiuso i battenti e avrebbero finalmente modo di conoscersi nella vita reale. Che poi è ciò che ha sempre chiesto Edoardo a Mercedesz, ovvero di aspettare di rientrare a Roma perché lui non avrebbe mai voluto iniziare una storia d’amore in un reality show. Per il momento, però, non si sono ancora visti.

Lo ha rivelato Mercedesz nel corso di un’intervista a Super Guida Tv. L’occasione per parlare di Edoardo non è stata delle più felici, però. Nei giorni scorsi infatti Tavassi ha rilasciato delle dichiarazioni non proprio positive sulla giovane Henger. Nulla che non le avesse già detto, ma pare che di ritorno dall’Honduras Edoardo se ne sia convinto ancor di più. Secondo lui Mercedesz avrebbe finto in alcune circostanze, ha notato in lei comportamenti diversi con e senza telecamere.

Come avrà reagito lei, leggendo queste parole di Edoardo? A quanto pare non proprio malissimo. Nell’intervista Mercedesz ha confermato il suo interesse per il bel Tavassi e ha smentito ancora una volta di aver giocato con lui. Il suo interesse era ed è reale. A proposito delle dichiarazioni di Edoardo pare ci sia già stato un principio di chiarimento:

“Ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto”

Insomma, Mercedesz e Edoardo si sono sentiti dopo l’Isola dei Famosi ma non visti. Lei è più che disposta a vederlo e conoscerlo fuori dal contesto dell’Isola dei Famosi, lo ha ribadito anche in questa sua intervista. Cosa ne penserà invece il fratello di Guendalina? Mercedesz riuscirà a fargli cambiare idea circa il suo interesse, adesso che le telecamere non ci sono più? L’impressione è che se questo amore avesse ragione di sbocciare, sarebbe già sbocciato… Ma mai dire mai!

L’attenzione è più accesa che mai sui protagonisti dell’ultima Isola di Ilary Blasi, per cui non mancheranno ulteriori gossip su Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi. Occhio anche ai loro profili social, una foto insieme potrebbe saltare fuori da un momento all’altro!