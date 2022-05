Lucas Peracchi rifiuta il film a luci rosse: la frecciata all’ex Mercedesz

By

L’ex tronista di Uomini e Donne non ha rimpianti dopo la fine della storia d’amore con la naufraga dell’Isola dei Famosi 2022

Lucas Peracchi è tornato alla ribalta grazie alla partecipazione della sua ex fidanzata Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi 2022. L’ex tronista di Uomini e Donne ha amato la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi per ben tre anni. Per amore la trentenne aveva lasciato Roma e si era trasferita a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, dove il modello e personal trainer è nato e cresciuto.

Un gesto importante che però non è bastato visto che poi la liaison è giunta al capolinea. Oggi Lucas e Mercedesz non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto, come confermato da Peracchi nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv.

A pesare sul loro rapporto pure i problemi tra Peracchi e la famiglia Henger (un caso più volte affrontato nel salotto di Barbara d’Urso). A tal proposito il 35enne ha confidato alla rivista di Riccardo Signoretti:

“La sua famiglia mi ha creato tanti problemi. Non c’è stata la massima correttezza nei miei confronti. Purtroppo si sono comportanti male con me. Preferisco non fare più parte dei loro intrighi. Finalmente sono rinato”

Nessun rapporto tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger

Lucas Peracchi ha ribadito che lui e Mercedesz Henger sono due persone diverse, con stili di vita completamente differenti. “Al mio fianco ho bisogno di una donna con la d maiuscola. In questo periodo sto bene così e mi sto godendo la mia vita da single”

Dopo l’addio a Mercedesz Henger Lucas Peracchi ha però dovuto abbandonare le due cagnoline che aveva presto con l’ex fidanzata. Oggi è la concorrente dell’Isola dei Famosi ad occuparsi delle piccoline e su questo argomento Lucas ha ammesso al giornale edito da Cairo Editore:

“Passo molte serate a piangere perché mi mancano tanto. Però sono tranquillo, perché so che Mercedesz le tratta da vere principesse”

Una proposta bollente per Lucas Peracchi

Dopo il successo ottenuto nella stagione televisiva 2015-2016 grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi, Lucas Peracchi è tornato alla sua vita da personal trainer. Di recente ha ricevuto un’offerta molto particolare: è stato contattato dall’America per girare un film a luci rosse.

Il profilo OnlyFans di Lucas Peracchi non è passato inosservato e qualcuno ha fatto girare un breve video del ragazzo che ha così ricevuto questa proposta ad alto tasso erotico. Peracchi ha deciso di non diventare il nuovo Rocco Siffredi e concentrarsi sulla sua carriera da personal trainer, che gli dà tante soddisfazioni. Il giovane è tra l’altro un influencer molto seguito su Instagram e saltuariamente posa pure come modello.