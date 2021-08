Lucas Peracchi, Mercedesz Henger e le corna: spuntano nuove rivelazioni

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati a causa di un tradimento della figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi? Questo è quello che ha lasciato intendere il personal trainer in un’intervista al settimanale Nuovo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di una terza persona che avrebbe compromesso il suo rapporto con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Un’intervista bomba che ha rimesso in discussione tutto visto che Mercedesz Henger aveva assicurato che la rottura con Lucas Peracchi era segnata dai numerosi litigi dell’ultimo periodo. Dopo che le sue dichiarazioni hanno fatto il giro del web il 32enne ha fatto un passo indietro. Tramite una storia ha infatti negato le parole rilasciate alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Lucas Peracchi su Instagram ha chiarito:

“Ragazzi, ribadisco che Mercedesz non mi ha mai tradito! Ora godiamoci la vita che è bella!”

Non è tardata ad arrivare la replica della Henger – oggi influencer e prezzemolina tv – che sul suo account social ha fatto sapere:

“Mi fa abbastanza arrabbiare il fatto che a dispetto della mia bontà e correttezza in qualche modo finisco sempre per passare per la st***a. Ma non lo sono e ho la coscienza pulita. Ho parlato con Lucas e mi ha confermato che le sue parole non sono state quelle riportate. Io gli credo e quindi pace”

Mercedesz Henger ha un nuovo fidanzato

Dunque, nessun tradimento tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger. Quest’ultima, però, sta frequentando da qualche settimana un altro uomo. Il fortunato sarebbe Michele, un avvocato nato e cresciuto a Pescara che però vive da svariati anni a Milano. Qui avrebbe conosciuto, tramite amici in comune, la Henger.

Dopo la fine della convivenza a Castell’Arquato con Lucas, Mercedesz ha deciso di trasferirsi a Milano. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dall’Investigatore Social, la trentenne avrebbe ritrovato tra le braccia di questo ragazzo quella serenità che da qualche tempo aveva perso. Gli ultimi mesi di relazione con Peracchi non sono stati per niente facili anche se la Henger non è pentita di nulla.

Il rapporto oggi tra Mercedesz ed Eva Henger

Al di là della liaison naufragata con Lucas Peracchi, Mercedesz Henger non ha ancora fatto pace con la madre Eva, alla quale è sempre stata molto legata. Le due si sono allontanate proprio per via dell’ex modello, giudicato dall’attrice ungherese troppo aggressivo nei confronti della figlia.

Mercedesz ha sempre difeso a spada tratta il suo ex fidanzato e oggi non è riuscita a ricucire il suo rapporto con la madre. La giovane Henger ha ammesso che per fortuna può contare su tante amicizie che l’hanno aiutata a superare la delusione vissuta con Lucas Peracchi.