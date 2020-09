Lucas Peracchi e Mercedesz Henger continuano a essere una coppia affiatata. Dopo le turbolenze sentimentali del passato, che hanno messo a dura prova la loro relazione (con tanto di polemiche assai ‘delicate’ in cui si è inserita anche mamma Eva Henger), i due da diversi mesi sono sereni. Nessuna nuvola sul rapporto. A confermarlo la stessa Mercedesz che su Instagram ha raccontato che la quarantena trascorsa con l’ex tronista di Uomini e Donne è stata tranquilla. Anzi, ha contribuito ancor più a rendere il loro legame solido. Per la prima volta la biondissima influencer ha poi parlato dell’ex moglie di Peracchi, Silvia Corrias. Inoltre la Henger ha anticipato che presto tornerà in tv, in qualità di ospite nei salotti di Barbara d’Urso.

Mercedesz Henger: nessuna gelosia nei confronti dell’ex moglie di Lucas Peracchi

Mercedesz, a colloquio con i propri fan, ha risposto a una domanda sull’ex coniuge di Lucas. Nella fattispecie, a chi le ha chiesto se fosse infastidita o gelosa dalla relazione passata del compagno ha replicato che non prova alcun “fastidio” visto che Peracchi e Silvia, oggi, non hanno “qualcosa che li lega”. Certo è che se così fosse “sarebbe diverso”, ma visto che la situazione è ben diversa la figlia di Eva Henger dice di dormire sonni più che tranquilli. Insomma, non c’è alcun motivo di preoccupazione e infatti non c’è alcun malumore relativo al tema ex matrimonio del compagno. A proposito invece di Silvia, di recente è tornata single dopo aver vissuto una fugace love story con Giorgio Alfieri, altra vecchia conoscenza del programma Uomini e Donne.

Eva Henger: i rapporti continuano a essere tesi con Lucas e Mercedesz

Da quel che risulta, a oggi i rapporti tra Eva Henger e la coppia formata da sua figlia e Lucas continuano a essere tesi. Nei mesi scorsi la 47enne ungherese ha lanciato accuse pesanti su Peracchi, parlando di violenze e manipolazioni su Mercedesz. Quest’ultima e lo stesso ex tronista hanno sempre rigettato simili dichiarazioni, procedendo per vie legali. La vicenda è stata trattata ampiamente in tv, nelle trasmissioni ‘d’ursiane’. Probabile che la questione, anche a livello mediatico, possa trovare un seguito nella prossima stagione del piccolo schermo.