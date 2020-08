UeD Giorgio Alfieri e l’ex moglie di Lucas Peracchi si sono lasciati: parla lui

Giorgio Alfieri e Silvia Corrias si sono già lasciati. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex moglie di Lucas Peracchi, altro volto noto del dating show di Canale 5, sono giunti al capolinea dopo pochi mesi di frequentazione. A renderlo noto è stato lo stesso Alfieri, che rispondendo ai suoi fan su Instagram ha confermato la rottura, spiegando che comunque è rimasta una bella amicizia con la sarda. “È stato un bel momento”, ha chiosato Alfieri che è poi passato anche a lanciare delle frecciate tutt’altro che velate in relazione alle scelte dei personaggi del Grande Fratello Vip. Infatti, a chi gli ha chiesto se gli piacerebbe farlo non ha risposto con un sì o un no, ma ha scritto che lui non ha “amichetti particolari” che lo spingono, concludendo con un sarcastico “menomale”. Insomma, il concetto è più che chiaro.

UeD Giorgio Alfieri e Silvia Corrias si sono lasciati

Silvia e Alfieri avevano fatto sapere di aver cominciato a frequentarsi all’inizio dello scorso giugno, poche settimane dopo la fine del lockdown. La loro passione è stata celebrata anche a più riprese su Instagram, a suon di post romantici e zuccherosi. Evidentemente qualcosa poi si è rotto ed è arrivata la rottura. Come sopra accennato, la sarda ha alle spalle un matrimonio con Lucas Peracchi, oggi felice al fianco di Mercedesz Henger. Peracchi, circa la relazione di Alfieri e Silvia, non ha mai proferito parola, anche perché, come ha spiegato in interviste del passato, la questione con l’ex coniuge la considera un capitolo totalmente chiuso della sua vita. Oggi è sereno con Mercedesz. Meno con mamma Eva Henger con la quale ci sono stati parecchi dissapori e gravi accuse nei mesi scorsi. L’ungherese ha addirittura parlato di violenze sulla figlia Eva, smentite categoricamente da Lucas.

UeD Giorgio Alfieri e gli ultimi amori: Greta e Silvia

Alfieri, prima di Silvia, ha vissuto un’altra breve love story con una donna di nome Greta. Con quest’ultima si è frequentato fino al termine del 2019. A un certo punto, anche in quel caso, qualcosa si ruppe, visto che l’ex tronista tornò a mostrarsi nelle vesti di single. Poi l’arrivo di Silvia e un altro naufragio d’amore. Oggi il cuore di Giorgio è ancora in cerca ‘d’autore’. Anzi di una dolce metà.