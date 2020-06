UeD Giorgio Alfieri e Silvia fanno coppia: lei è l’ex moglie di Lucas Peracchi

UeD Giorgio Alfieri e Silvia escono alla scoperto: passione alle stelle e baci infuocati. Lei è l’ex moglie di Lucas Peracchi

Storia di ex tronisti di Uomini e Donne… Si accende il gossip su Giorgio Alfieri. E indirettamente i riflettori vengono puntati anche su Lucas Peracchi. Eh sì, perché il bel Giorgione è uscito allo scoperto con Silvia che ha alle spalle un matrimonio naufragato proprio con l’attuale fidanzato di Mercedesz Henger. A dare la notizia ci hanno pensato i diretti interessati che su Instagram hanno lasciato poco spazio ai dubbi sul legame che li unisce: i due fanno coppia e pare che la passione sia alle stelle come testimoniano le Stories pubblicate della modella sarda, la quale si è immortalata mentre bacia Alfieri. Chissà cosa ne penserà l’ex marito della vicenda. Certo l’intreccio amoroso targato ‘Il Uomini e Donne che fu’ è alquanto stuzzicante.

Silvia e Lucas si sono lasciati circa tre anni fa dopo essere convolati a nozze. La ragazza sarda, sul finire del 2019, era rimbalzata sulle pagine della cronaca del Bel Paese per via delle accuse rivolte da Eva Henger a Lucas, il quale è stato dipinto come un uomo violento. Di riflesso la stampa ha cercato di capirne di più, tentando di trovare risposte proprio nell’ex moglie che tuttavia ha preferito defilarsi e non intervenire nella diatriba Peracchi-Henger. Da sottolineare che Lucas, spalleggiato dalla fidanzata Mercedesz, abbia sempre smentito di aver mosso violenze su quest’ultima. La vicenda ha assunto contorni pesanti e sono volate querele. Ma torniamo ad Alfieri e Silvia…

UeD Giorgio e Silvia, amore estivo o basi solide per una lunga love story?

La passione tra Giorgio e l’isolana sembra che sia decollata di recente. Anche perché l’ex calciatore, negli ultimi mesi del 2019, si era mostrato in compagnia di un’altra donna di nome Greta. Evidentemente il rapporto è poi naufragato. Nessun dubbio invece sul sentimento dirompente che condivide con l’ex moglie di Lucas Peracchi. Chissà se si tratterà di un amore estivo oppure se ci sono le basi per costruire una lunga love story. Tempo al tempo… Intanto meglio vivere il presente, fatto di baci infuocati e romanticherie.