Uomini e Donne, Giorgio Alfieri presenta la nuova fidanzata: ecco Greta

Uomini e Donne, Giorgio Alfieri esce allo scoperto: è di nuovo amore con Greta. L’ex tronista presenta la nuova fidanzata

Giorgio Alfieri è tornato in love. Al suo fianco ora c’è Greta. Ad annunciare l’amore è stato lo stesso ex tronista di Uomini e Donne che su Instagram ha fatto campeggiare uno scatto romanticissimo, presentando la sua nuova fidanzata. Di lei si sa molto poco. Il blog Isa e Chia ha scoperto che si chiama Greta, su Instagram invece è @netty__s. “Tu non potresti vedere nulla maggior di Roma”, ha scritto ‘Giorgione’ a corredo dello scatto in cui si è immortalato con la sua dolce metà. Sfondo dell’istantanea la magnifica Fontana di Trevi, tesoro inestimabile della Capitale.

Le fan dell’ex tronista, che quest’estate avevano creduto a un clamoroso ritorno di Giorgio sul Trono di Maria De Filippi (era circolata anche questa possibilità nelle scorse settimane), hanno avuto una docce gelata. Addio speranze. Oggi Alfieri è felicissimo con la bella Greta, una ragazza dai capelli e dagli occhi scuri, che ad una prima occhiata pare più giovane di lui. Il peggio è ormai del tutto archiviato. Ricordiamo che a maggio Alfieri ha raccontato dei forti problemi economici che ha dovuto affrontare in passato. I guai sono arrivati quando gli ha bussato alla porta l’agenzia delle entrate che gli ha contestato un debito di 170 mila euro.

Uomini e Donne, Giorgio Alfieri e i problemi con fisco

L’ex tronista narrò al settimanale Di Più la spinosa vicenda, spiegando che gli ammanchi contestati erano inerenti non ai suoi lavori in tv (“Mi facevano contratti trasparenti”), ma alle serate nei locali: “Mi affidavo ad agenzie che mi dicevano di pagare le tasse per me e poi non lo facevano”. L’ex calciatore disse poi che alcune colpe furono solo sue: “Prima di Uomini e Donne ho vissuto a cento all’ora […] Collezionavo multe e cose così che non ho mai pagato”.