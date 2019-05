Giorgio Alfieri oggi: baratro economico, legame con Martina, rinascita

Giorgio Alfieri oggi: il baratro economico (“debito da 170 mila euro, ho dovuto vendere tutto”), il rapporto con Martina Luciani dopo il periodo buio e la nuova vita (“Se Maria richiamasse direi di sì”)

Giorgio Alfieri, il peggio è alle spalle. L’ex tronista di Uomini e Donne, uno dei più amati di sempre, si è confessato al settimanale Di Più, parlando del brutto periodo vissuto negli scorsi anni. Addirittura è arrivato a confidare di avere avuto “pensieri brutti” e soltanto l’amore della figlia Asia, avuta dall’ex corteggiatrice Martina Luciani, lo ha “salvato dal baratro”. Oggi Alfieri è riuscito a riemergere, a ritrovare la luce, anche finanziaria, soltanto dopo aver percorso un tunnel molto buio, dove i problemi economici hanno rischiato di attanagliarlo e trascinarlo giù. Ma che fine ha fatto Giorgio? Perché a un certo punto si è defilato dalle luci della ribalta? E in che rapporti è con l’ex Martina?

L’ex tronista: “Prima di Uomini e Donne ho vissuto a cento all’ora”

Giorgio, dopo la visibilità acquisita con i programmi televisivi Campioni – il Sogno e Uomini e Donne, a un certo punto, ha deciso di imparare un mestiere, lasciando i riflettori del piccolo schermo. “Devo ringraziare il regista Roberto Cenci che mi ha offerto questa opportunità: farmi fare l’aiuto regista per dieci anni. Poi, per colpa mia, tutto è andato in frantumi”. Alfieri spiega che è arrivata l’agenzia delle entrate che gli ha contestato un debito di 170 mila euro. Motivo? L’ex tronista narra che gli ammanchi contestati erano inerenti non ai suoi lavori in tv (“Mi facevano contratti trasparenti”), ma alle serate nei locali: “Mi affidavo ad agenzie che mi dicevano di pagare le tasse per me e poi non lo facevano”. L’ex calciatore spiega poi che alcune colpe sono solo sue: “Prima di Uomini e Donne ho vissuto a cento all’ora […] Collezionavo multe e cose così che non ho mai pagato”.

“Ho peccato di superficialità”

Alfieri si prende le sue responsabilità (“Ho peccato di superficialità”) e racconta che è rimasto senza un soldo ed è stato costretto a vendere tutti i suoi averi per pagare una parte del debito. Inoltre Mediaset, in quel periodo, non lo mise più sotto contratto per un problema legale (“Non potevo più fatturare“). La fidanzata dell’epoca lo lasciò e Giorgio fu riaccolto dai genitori: “Non sapevo dove sbattere la testa“. I problemi furono pesanti tanto che non riusciva più a pagare gli alimenti ad Asia, facendo arrabbiare la Luciani, con cui oggi “va meglio“, anche perché riesce ad adempiere ai suoi doveri di padre. Ma come uscì dalle tenebre? Grazie alla figlia, a quel “basta che ci sia tu accanto a me” che lo fece reagire.

Giorgio Alfieri pronto a tornare da Maria De Filippi

Alfieri racconta che per uscire dall’impasse finanziaria, dopo aver partecipato a Temptation Island Vip (“occasione datami da Maria De Filippi”), ha messo in piedi un’attività di compravendita di oggetti da collezionisti. Inoltre, oggi, gestisce una pagina web molto seguita e collabora con alcune aziende di occhiali, esercizi che gli stanno permettendo di estinguere quasi del tutto i debiti (“sono sulla via della soluzione”). Finalmente l’ex tronista è un uomo rinato e single. Se Maria dovesse chiamare si dice pronto a tornare in trasmissione, così come è pronto a tornare a fare l’aiuto regista di Cenci. A differenza del passato, però, ha una nuova arma: “Ho scoperto di avere un’anima da imprenditore.”