Giorgio Alfieri bacia Manuela Ferrera, ma lei frena: “Non siamo fidanzati”

Giorgio Alfieri e Manuela Ferrera beccati insieme mentre si baciano

Archiviata l’esperienza a Temptation Island Vip, Giorgio Alfieri è finito di nuovo al centro del gossip. L’ex tentatore di Ursula Bennardo è tra i protagonisti dell’ultimo numero del settimanale Nuovo: è stato pizzicato in compagnia di Manuela Ferrera, con la quale si è scambiato un bacio appassionato. Ma per il momento nessuna storia d’amore tra i due: Giorgio e Manuela si sono conosciuti ad una cena e durante il tragitto per casa la passione ha avuto il sopravvento. È stata la stessa modella del nuovo calendario di For man magazine a chiarirlo alla rivista: “Non siamo fidanzati. Ci stiamo conoscendo e vediamo che accadrà. Al momento non escludo niente”.

Dove e come si sono conosciuti Giorgio Alfieri e Manuela Ferrera

Giorgio Alfieri e Manuela Ferrera si sono conosciuti alla cena di presentazione del calendario della giovane, che in passato ha lavorato per molti anni come meteorina del Tg4. “Giorgio è un bellissimo ragazzo, si è offerto di accompagnarmi a casa e così è scattato questo bacio. Devo dire che ne è valsa proprio la pena!”, ha raccontato Manuela al giornale diretto da Riccardo Signoretti. “È una bella conoscenza che stiamo portando avanti, ma non sarà facile: lui vive a Roma, io ho appena preso casa a Milano 2. Quel bacio è rimasto l’unico. Non ci siamo ancora rivisti”, ha aggiunto la 34enne.

Giorgio Alfieri è in pole position per l’Isola dei Famosi

Al momento Giorgio Alfieri non ha rilasciato alcuna dichiarazione su Manuela Ferrera. Prossimamente l’ex calciatore potrebbe sbarcare sull’Isola dei Famosi: è infatti in lizza per diventare uno dei naufraghi della nuova edizione.