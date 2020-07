Eva Henger torna all’attacco: “Mia figlia è innamorata di un manipolatore”

Continua la faida tra Eva Henger e la figlia Mercedesz. In una recente intervista concessa al settimanale Novella 2000 l’attrice ungherese ha confidato che la pace con la primogenita è sempre più lontana. A detta di Eva sarebbe tutta colpa di Lucas Peracchi, l’ex tronista di Uomini e Donne legato da due anni all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Secondo l’ex moglie di Riccardo Schicchi il personal trainer di Piacenza sarebbe un manipolatore, che avrebbe fatto di tutto per allontanare Mercedesz dalla sua famiglia. Dichiarazioni che però non coincidono con le ultime rilasciate dalla ragazza. A Nuovo Memi ha infatti ammesso che nell’ultimo periodo, complice anche l’emergenza Coronavirus, è riuscita a riallacciare i rapporti con lo zio, la nonna e i fratelli minori. La tensione sarebbe quindi rimasta solo con la madre Eva, con la quale la diatriba va ormai avanti da circa un anno…

Eva Henger contro la figlia Mercedesz e Lucas Peracchi

“Mercedesz? L’avrei voluta con più testa. Forse ho sbagliato io. Stravedevo per lei, pensavo che avesse grande intelligenza, grande affetto per la famiglia. Sai, io sono una persona che ha tante conoscenze, tanti amici, ma la mia famiglia non la metterei mai in secondo piano rispetto a un estraneo. La famiglia è tutto. Se uno ostacola il rapporto con uno dei miei figli, diventa subito mio nemico. Non potrei mai innamorarmi di uno così. E pensavo che i figli sarebbero cresciuti coi miei stessi valori. Ma Mercedesz è venuta fuori in modo diverso”, ha dichiarato Eva Henger alla rivista diretta da Roberto Alessi. “È una grande delusione. Ma a questo punto non mi abbatto più di tanto. È maggiorenne, non è che non mi dispiace, ma ha fatto la sua scelta, si è innamorata di un manipolatore. La cosa importante è che lei sia felice e soddisfatta della decisione che ha preso. È giusto che faccia la sua vita. Mia figlia è molto innamorata, non vede le cose lucidamente, non si può ragionare con lei”, ha aggiunto.

Eva e Mercedesz Henger più lontane che mai da mesi

Al momento in cui scriviamo Mercedesz Henger e Lucas Peracchi non hanno ancora replicato alle ultime affermazioni di Eva. In passato non sono mancati confronti e scontri in diretta tv, nel salotto di Barbara d’Urso. I tentativi della conduttrice napoletana sono andati tutti a vuoto: ad oggi mamma e figlia non hanno più alcun rapporto. Mercedesz si è detta felice così, si sente serena e sta vivendo appieno la sua vita accanto a Lucas Peracchi. I due hanno di recente festeggiato il secondo anniversario insieme. La relazione, a dispetto di critiche e malelingue, procede a gonfie vele. Per amore Mercedesz ha abbandonato Roma ed è andata a vivere in campagna. Ma non ha detto addio al mondo dello spettacolo: nel suo futuro ci sono in ballo diversi progetti televisivi.

Mercedesz Henger in Ungheria con il fidanzato Lucas

In questi giorni Mercedesz Henger si è recata in Ungheria con Lucas Peracchi per fare una sorpresa alla nonna materna. Non c’è traccia di Eva che, dopo aver trascorso la quarantena a Budapest, si sta godendo un po’ di sole e mare in Italia. Prima a Ischia, dove ha partecipato pure ad un evento importante, poi a Fondi, sulla costa laziale.