Mercedesz e Eva Henger: la situazione oggi, cos’è accaduto in questi mesi

Mercedesz Henger e la madre Eva sembrano proprio non riuscire ad avere un rapporto sereno e gettarsi alle spalle tutte le incomprensioni del passato. I dissapori tra madre e figlia hanno catalizzato per mesi l’attenzione del gossip nazionale. Ad alimentarlo anche alcune forti dichiarazioni rese dall’ex concorrente de L’Isola dei Famosi – e principale accusatrice di Francesco Monte nel cosiddetto cannagate – nei confronti del compagno della figlia, Lucas Peracchi. All’indirizzo dell’ex tronista del popolare dating show condotto da Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’ sono state infatti lanciate dalla ‘suocera’, dai salotti televisivi di Barbara D’Urso, accuse di violenza ai danni di Mercedesz. I tanti tentativi fatti da Lady Cologno per far riappacificare Eva e sua figlia sembrano però non aver funzionato. Entrambe sono rimaste ancorate alle loro posizioni iniziali e non sembra che siano intenzionate a tendersi nuovamente la mano per costruire un clima di pace e serenità familiare.

Mercedesz Henger: nessun rapporto con la madre Eva

In una recente dichiarazione rilasciata a Libero Quotidiano, la figlia del produttore di film Riccardo Schicchi (non figlia biologica), ha commentato il tormentato rapporto con la madre Eva. Mercedesz ha detto che è ormai noto a tutti che tra lei e la madre i rapporti si sono interrotti. Sembra che all’origine di questi dissidi ci siano non solo motivi personali. La compagna di Lucas Peracchi ha dichiarato che al momento la sua posizione nei confronti della mamma rimarrà tale. Vacanze separate quindi per le due ex isolane. Eva ed il marito Massimiliano Caroletti sono stati visti sul litorale romano, mentre Mercedesz si trova in Versilia, ospite del celebre locale di Flavio Briatore, il Twiga Beach.

Una paternità nascosta

Sono passati molti mesi da quando Mercedesz difendeva a spada tratta la madre dagli attacchi incrociati ricevuti da più parti in seguito alle pesanti accuse rivolte a Francesco Monte durante la partecipazione ad una passata edizione de L’Isola dei Famosi. In quell’occasione la giovane figlia di Eva e Riccardo Schicchi ha messo in mostra oltre che la sua bellezza anche il suo carattere. Tra i tanti dissapori che ci sono stati tra madre e figlia anche la fuga di notizie riguardanti la paternità della ragazza. Si è appreso infatti che Mercedesz non è figlia naturale di Schicchi, ma di una precedente relazione della Henger.