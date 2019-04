Anticipazioni Mentre ero via quinta puntata: Monica smaschera il cognato

Mentre ero via: cosa succederà nella quinta puntata?

Mentre ero via, in onda ogni giovedì su Raiuno, continua ad appassionare sempre di più i telespettatori italiani. La fiction con protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno può considerarsi un vero e proprio grande successo con punte del 21,4% di share. Giunti alla quarta puntata, Monica continua determinata a indagare sul suo passato e sulla morte del marito. Grazie alle sedute di ipnosi con la sua psicologa (Stefania Rocca) ha ricordato dei dettagli inquietanti che l’hanno portata ad un passo dalla verità. Intanto l’affascinante personaggio continua a cercare di aiutare il figlio vittima di bullismo a causa della sua nuova storia con Stefano (Giuseppe Zeno). La figlia, invece, ha ripreso a mangiare, ma è rimasta sconvolta dalla notizia che il ragazzo che le piace è il figlio dell’uomo con cui ha iniziato la nuova relazione. Il suocero le professa il suo profondo odio. Ma cosa succederà nel prossimo nell’attesissima quinta puntata?

Monica si fida solo di Stefano e smaschera il cognato: Mentre ero via anticipazioni quinta puntata

Dopo la quarta puntata, la relazione tra Monica e Stefano continua ad avere alti e bassi, ma nonostante ciò la giovane donna si rende conto che rappresenta l’unica persona di cui può fidarsi. Monica continua a recuperare nuovi ricordi e a scoprire nuovi indizi sulla morte di Gianluca e dell’avvocato Marco. Il viaggio a Ginevra è stato importantissimo e finalmente comprende che intorno a lei quasi tutti mentono sul suo passato, dopo il coma che le ha portato via i ricordi degli ultimi otto anni della sua vita. Così continua le sue indagini sulla Grossi Farmaceutica, smascherando il cognato che ha l’obiettivo di far ricadere la colpa della morte del marito su di lei.

La fiction Mentre Ero Via non andrà in onda il 25 aprile: quando andrà in onda il quinto episodio?

La quinta puntata di Mentre ero via non andrà in onda giovedì 25 aprile, giorno in cui cade la Festa della Liberazione. La fiction Rai con Vittoria Puccini nei panni di Monica Grossi salterà e avrà uno stop di due settimane. Il prossimo episodio, dunque, verrà trasmesso giovedì due maggio.