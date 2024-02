Memo Remigi: è finito l’esilio. Torna in Rai e chiede scusa

Memo Remigi è tornato in Rai e si è scusato (nuovamente) con Jessica Morlacchi. Dopo l’episodio accaduto un anno fa, è stato esiliato dalla rete. Oggi è tornato come ospite di Pierluigi Diaco e ci ha tenuto a ribadire quando fosse dispiaciuto per l’accaduto.

Ospite da Bella Mà, il cantante, prima di iniziare l’intervista e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera, ha deciso di chiedere nuovamente scusa alla Morlacchi, alla Rai e al pubblico.

“Ci tenevo a ribadire le mie scuse all’azienda e soprattutto al pubblico: sono convinto che nella vita tutti sbagliamo e io in sessanta anni di carriera sbagli ne ho fatti diversi, più o meno gravi. Quello che ho fatto è stato un gesto di grande incoscienza, che mi è costato molto“

Remigi ha aggiunto che il gesto che ha fatto potrebbe lanciare un brutto messaggio per chi guarda da casa. Quindi ha voluto esprimere qualche parola per sottolineare quanto sia importante il rispetto per le donne.

“Guai a mancare di rispetto, soprattutto a una donna. Sono il primo a portare avanti questo principio fondamentale, specie nella vita di un uomo: l’uomo non può profittare di determinate situazioni, per far sentire la donna più debole, per metterla in uno stato di inferiorità. Fare certi gesti nei confronti di una donna credo che sia avvilente per l’uomo stesso: non è più un uomo, è una persona inqualificabile“.

Con queste scuse pubbliche ora Remigi è potuto tornare in Rai: l’esilio è finalmente finito.

Cos’era accaduto

A ottobre 2022, Serena Bortone nel suo programma Oggi è un altro giorno, ad inizio puntata, ha annunciato che Memo Remigi non avrebbe più fatto parte del parterre di opinionisti a causa di un gesto disdicevole che aveva compiuto. Durante la promozione di una puntata, infatti, aveva toccato il sedere di Jessica Morlacchi, presenza fissa nel programma, e lei aveva scansato la sua mano immediatamente.

Il gesto non era piaciuto né a Serena né ai vertici Rai, che lo avevano licenziato sul colpo. Da quel momento in poi non gli è stata concessa nessuna replica e si è detto molto dispiaciuto per il trattamento ricevuto. A Striscia la notizia aveva rivelato di essersi scusato personalmente con la Morlacchi e di essersi pentito molto per ciò che aveva fatto.

Poco dopo il cantante era stato sbugiardato da Jessica. Lei aveva spiegato di essere stata palpeggiata e di averglielo fatto notare ma, a quel punto, lui avrebbe minimizzato, come ha fatto anche successivamente. Ci è voluto un po’ prima che arrivassero delle scuse fatte bene alla Morlacchi. Pure la Bortone aveva spiegato di essere profondamente amareggiata per l’accaduto e delusa da Remigi. Soprattutto che un uomo di più di 80 anni avesse manifestato questi comportamenti davvero poco signorili.

Ora il capitolo sembra archiviato e le porte della Rai sono state riaperte al cantante che, magari, tornerà anche da Serena e potrà farle di persona le sue scuse.