Memo Remigi licenziato in tronco dalla Rai e cacciato da Oggi è un altro giorno, talk pomeridiano dell’ammiraglia del servizio pubblico condotto da Serena Bortone. I fatti sono ormai arcinoti. Venerdì 21 ottobre, mentre la giornalista al timone del programma presentava gli ospiti, Remigi faceva scendere la sua mano fino a raggiungere il fondoschiena di Jessica Morlacchi che prontamente l’afferrava e la riportava in zone meno ‘pericolose’. La questione è diventata di dominio pubblico nelle scorse ore, con la Bortone che in diretta ha annunciato l’allontanamento del cantante dalla sua trasmissione. A stretto giro la Rai ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha detto di avere risolto il contratto di Remigi e di averglielo comunicato sabato 22 ottobre. E la Morlacchi cosa pensa di tutto ciò?

Dagospia ha rivelato che la musicista, subito dopo l’episodio, è andata su tutte le furie. Peccato che Remigi, intervistato prima da Fanpage.it e poi con un post pubblicato sui suoi profili social, ha minimizzato l’accaduto, parlando di un gesto, il suo, involontario e lasciando credere che tutto si fosse svolto in un clima goliardico e amichevole. Il Corriere della Sera, lungo la serata di giovedì 27 ottobre – quando cioè il caso era ormai debordato a livello mediatico – ha intercettato un’esternazione della Morlacchi che ha sbugiardato Remigi: “Sono molto dispiaciuta e mi aspettavo almeno delle scuse immediate. Non che si inventasse delle menzogne”.

Memo Remigi: tutto quello che non torna del suo racconto

La bordata di Jessica che parla di “menzogne” non è casuale. D’altra parte già la Rai, nella nota, aveva messo indirettamente in contraddizione Remigi il quale ha tentato di raccontare che la palpata non fosse nulla di che, per poi aggiungere che la Rai, in merito alla sospensione, non gli aveva comunicato nulla.

Fanpage.it, quando gli ha domandato perché dopo l’episodio incriminato non avesse più messo piede nello studio di Oggi è un altro giorno, ha risposto che aveva dovuto sostenere degli esami. Pochi minuti dopo tali affermazioni, la Bortone ha reso noto che era stato cacciato mentre la Rai ha comunicato, come sopradetto, di averlo licenziato già sabato scorso. Insomma, qualcuno mente e quel qualcuno pare proprio che sia Remigi che già sapeva di essere stato licenziato a differenza di quanto detto. Finita qui? No. Dopo tutto il can can mediatico, ecco che il musicista ha pubblicato il seguente post, un mix di scuse e giustificazioni: