Il cantante, che ha raccontato una mezza verità, è stato ufficialmente estromesso dalla Rai. Nel frattempo, la giornalisa si è lamentata per la sua esclusione, ma per un motivo inatteso

Memo Remigi è uffiicalmente fuori dalla Rai. Con un comunicato solenne trasmesso nel pomeriggio di oggi, 27 ottobre, la rete ha confermato di aver risolto la collaborazione con il noto cantante dopo i fatti dei giorni scorsi in diretta a Oggi è un altro giorno.

Pochi giorni fa, Remigi si era reso protagonista di una vera e propria molestia in diretta ai danni di Jessica Morlacchi. Il cantante ha infatti allungato fin troppo la mano verso il fondoschiena della collega, scatenando in lei uno sguardo sconvolto c un comprensibile putiferio in Rai.

Fin da subito, la produzione di Serena Bortone ha preso la questione di petto, impedendo a Remigi di tornare in studio in questi ultimi giorni a partire dal fattaccio. In realtà, la stessa Rai ha preso fin da subito una posizione molto dura a riguardo, comunicando di aver deciso di lasciare a casa Remigi per il comportamento inaccettabile avuto in trasmissione. Qui sotto la nota pubblicata nel pomeriggio di oggi:

“A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda – prosegue la Rai – la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme.”

La bugia di Memo Remigi

Interessante notare come, nell’intervista pubblicata oggi stesso da Fanpage, Memo Remigi avesse mentito. La Rai ha infatti confermato che la sospensione era già stata comunicata al diretto interessato lo scorso fine settimana. mentre Remigi aveva dichiarato che fino a poco fa la sospensione ancora non gli era nemmeno stata comunicata. Ecco le parole dell’artista al quotidiano online:

“No, adesso sono in attesa di vedere quello che succede, ma avevo degli esami da fare, ho fatto il tagliando, sa, a 84 anni…ma non è vero che mi hanno sospeso, per adesso non ho avuto nessuna notizia riguardo questo.”

Selvaggia Lucarelli commenta il licenziamento di Memo Remigi

Selvaggia Lucarelli non si è lamentata per l’estromissione di Memo Remigi dalla Rai, che dopo tutto è stata più che giustificata. Piuttosto, la nota giornalista ha avuto da ridire rispetto al fatto che la rete si sia macchiata di un doppio standard, applicando solo a Remigi una pena che sarebbe dovuta toccare anche ad altri.

Il personaggio contro cui si è scagliata Selvaggia Lucarelli nelle sue Instagram Stories al vetriolo è stata ovviamente Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio fa infatti ancora parte del cast di Ballando con le stelle nonostante avesse dedicato alla temibile Selvaggia un epiteto assolutamente irripetibile e vergognoso in diretta e in prima serata. Qui sotto il post avvelenato di Selvaggia Lucarelli.