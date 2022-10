La conduttrice ha finalmente parlato in diretta del caso che tanto scalpore sta scatenando in Rai e che riguarda il cantante che è stato, alla fine, mandato via dal programma

Sono ore che non si parla d’altro: Memo Remigi è al centro di un grande polverone mediatico dopo essersi reso protagonista di un pessimo gesto nei confronti di Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno. Lunedì scorso, il cantante e ospite fisso del programma di Rai Uno si è permesso di molestare la ex leader dei Gazoza, allungando decisamente troppo la mano sul fondoschiena dell’artista.

In un primo momento, quasi nessuno si è accorto di quanto accaduto, se non ovviamente Jessica Morlacchi stessa. La cantante si è mostrata sconvolta in video, facendo una faccia con la quale ha espresso più di mille parole. Tuttavia, della manomorta non si è parlato per qualche ora, perlomeno fino a che la scena non è stata ripresa da un video diventato virale su Twitter e la vicenda è stata raccontata da Striscia.

Alla luce dei fatti (davvero una brutta pagina di televisione) Memo Remigi è immediatamente stato allontanato dalla trasmissione. Già a partire da lunedì scorso, si sono perse le tracce dell’ex concorrente di Ballando con le stelle, del quale non si è tra l’altro più parlato in assoluto. Perlomeno inizialmente, infatti, Serena Bortone e tutta la produzione hanno voluto fare orecchie da mercante, senza citare la questione nemmeno per sbaglio. Quest’oggi, però, visto il clamore suscitato dal caso, era ormai decisamente arrivato il momento di fare chiarezza sulla questione.

Memo Remigi cacciato da Oggi è un altro giorno: parla Serena Bortone

La puntata del 27 ottobre si è aperta con un clima evidentemente più teso rispetto al solito. Dopo il consueto frizzante intro, Serena Bortone è tornata in studio dopo la pubblicità con fare serio. La conduttrice ha dunque dichiarato:

“Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi, in questo studio, si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta, avevamo mantenuto il riserbo. Ma ora che l’episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi, di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica, solidarietà mia, della direttrice, dell’azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui…per ora.”

Come riportato da Dagospia, tra l’altro, sembra proprio che sottotraccia sia successo il finimondo. Difficile pensare, in effetti, che Jessica Morlacchi possa aver chiuso un occhio su una storia così grave e delicata.

Memo Remigi: la versione del cantante

Poche ore prima che la trasmissione di Rai Uno andasse di nuovo in onda, Fanpage ha pubblicato un’intervista esclusiva al cantante, che ha avuto modo di dire la sua. In base alla versione di Remigi, non ci sarebbe stata alcuna malizia nel gesto. Il cantante avrebbe aiutato la Morlacchi a mettere a posto il microfono, cogliendo però l’occasione per allungare la mano con fare “amichevole”. Ecco la sua replica:

“Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona.”

Aggiornamento: La Rai rescinde il contratto al cantante

Oggi stesso è arrivata una nuova doccia fredda per l’artista: la Rai ha infatti deciso di risolvere la collaborazione con Remigi per quanto accaduto con Jessica Morlacchi. Ecco il comunicato