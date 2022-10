Terremoto a Oggi è un altro giorno. Memo Remigi dopo aver palpeggiato in diretta Jessica Morlacchi (entrambi sono ospiti fissi della trasmissione), pare che sia stato sospeso o addirittura allontanato per sempre dal talk pomeridiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone. Ma si proceda con ordine e si mettano in fila i fatti. Lungo la puntata di venerdì 21 ottobre, la conduttrice ha presentato a inizio programma tutti gli ospiti, come da prassi. E proprio mentre erano in corso le presentazioni, Remigi ha allungato la mano prima sul fianco dell’opinionista per poi farla scendere fino al fondoschiena. La leader dei Gazosa, accortasi del gesto (per nulla gradito), ha schiaffeggiato la mano del cantante 83enne, riportandola in alto sul suo fianco e tenendola ferma per evitare altre toccate. Una pessima pagina di tv. Di seguito il video dell’accaduto

L’episodio non è sfuggito ad alcuni telespettatori che si sono riversati sui social per accendere un faro sull’accaduto. E non è sfuggito nemmeno a Striscia la notizia che ha parlato di “tempesta ormonale di Memo Remigi”. Pure a Rai Uno la vicenda pare non essere passata inosservata visto che Remigi, dopo la puntata di venerdì 21 ottobre, non si è più visto nel talk show feriale. Infatti, lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 ottobre non c’è stata traccia di lui nel programma. Da qui l’ipotesi che sia stato allontanato, da capire se a tempo determinato o indeterminato. D’altra parte le immagini lasciano poco spazio a fraintendimenti: ciò che è avvenuto è grave.

Oggi è un altro Giorno, Jessica Morlacchi furiosa con Memo Remigi dopo la palpata in diretta su Rai Uno

Dagospia ha aggiunto un ulteriore tassello all’accaduto, scrivendo che, previa consultazione di fonti attendibili, l’episodio avrebbe innescato un piccolo terremoto dietro le quinte della trasmissione. La Morlacchi sarebbe andata su tutte le furie e avrebbe ricevuto immediato supporto e sentita solidarietà da parte di dirigenti e responsabili. Il gruppo di lavoro capitanato da Serena Bortone sarebbe quindi intervenuto con prontezza sul triste e scialbo episodio, con molto dispiacere e sconforto.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Sulla questione è intervenuta via Twitter anche Selvaggia Lucarelli, rispondendo al post del giornalista Giuseppe Candela: “Ah quella che ridacchia sempre e alza gli occhi al cielo quando si parla di un “tro…a” della Zanicchi o di Morgan? Solidarietà”.

Ah quella che ridacchia sempre e alza gli occhi al cielo quando si parla di un “tro*a” della Zanicchi o di Morgan? Solidarietà. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 27, 2022

La versione di Memo Remigi che non convince

Sulla vicenda è intervenuto in prima persona lo stesso Remigi, raggiunto da Fanpage.it, fornendo una versione non del tutto convincente. Da un lato ha minimizzato l’accaduto parlando di un microfono scivolato, ma ammettendo che la palpata c’è stata. Dall’altro di non essere stato sospeso dal programma, ma dichiarando poi che non sa se vi tornerà.

“Non c’è niente da spiegare, abbiamo sempre avuto un’atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario. Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona”.

E la Morlacchi? Ci ha parlato dopo il “gesto involontario”?

“La Morlacchi, povera stella, è quella che più di tutti ha subìto questa cosa. Io mi sono scusato e mi dispiace che lei in questo caso sia un po’ la vittima di questa situazione. Io non avevo alcuna intenzione di metterla sul piano della volgarità e della violenza su di lei. È stata una cosa goliardica, ci si danno pacche sulle spalle e qualche volta anche sul sedere. Se guardiamo cosa succede per davvero in televisione, non mi sembra che sia stato questo grande scandalo”.

Capitolo allontanamento da Oggi è un altro giorno. Dopo l’episodio, coincidenza vuole che Remigi non ha più messo piede nel programma: è stato sospeso? “No, adesso sono in attesa di vedere quello che succede, ma avevo degli esami da fare, ho fatto il tagliando, sa, a 84 anni…ma non è vero che mi hanno sospeso, per adesso non ho avuto nessuna notizia riguardo questo”. E Serena Bortone cosa ha detto della vicenda? “Non ci siamo sentiti. Questa storia è uscita fuori da un tweet che nessuno ha commentato ufficialmente. Se qualcuno mi dirà qualcosa, io farò lo stesso”.