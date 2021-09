Jessica Morlacchi ha finalmente trovato un fidanzato

Dopo i vari appelli televisivi degli ultimi anni Jessica Morlacchi ha finalmente ritrovato l’amore. Da tempo la cantante e opinionista tv era alla ricerca della persona giusta e ora pare che l’abbia trovata. L’ex leader dei Gazosa ha presentato il fortunato a Oggi un altro giorno, il programma tv di Serena Bortone di cui è ospite fissa da circa un anno. Una presenza allegra e vivace, quella di Jessica, che anima il salotto di Rai Uno.

Il nuovo fidanzato di Jessica Morlacchi si chiama Davide, ha 28 anni – 6 meno dell’interprete musicale – e di professione fa il pasticciere e cioccolatiere. I due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune: per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine. Jessica e Davide stanno insieme da qualche mese.

Chi è Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi è diventata popolare nei primi anni Duemila con i Gazosa. All’epoca il gruppo, lanciato da Caterina Caselli, era composto da ragazzi ancora adolescenti. L’età dei quattro componenti andava dagli 11 ai 14 anni. Nel 2001 i Gazosa hanno vinto Sanremo Giovani con la canzone Stai con me (forever).

Qualche mese dopo hanno lanciato il loro tormentone estivo – www.mipiacitu – che è diventata la colonna sonora di un celebre spot di telefonia mobile con protagonista Megan Gale. Dopo la partecipazione a Sanremo 2002, la band si è sciolta nel 2003 ma i ragazzi sono sempre rimasti legati.

In seguito all’addio ai Gazosa Jessica Morlacchi ha avuto diversi problemi di salute che hanno rallentato la sua carriera nel mondo della musica. La ragazza, classe 1987, ha cominciato a soffrire a 16 anni di attacchi di panico e agorafobia (paura di stare negli spazi aperti). Due problemi importanti che hanno portato la Morlacchi alla depressione.

Purtroppo Jessica ci ha messo dodici anni per guarire del tutto, per trovare la cura giusta e riprendersi. Una volta tornata alla normalità la Morlacchi ha ripreso in mano la sua carriera. Ha partecipato a The Voice of Italy e a Ora o mai più. Successivamente è stata concorrente a Tale e Quale Show di Carlo Conti.