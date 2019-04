Melissa Satta torna single: eliminato il cognome Boateng su Instagram

Melissa Satta e Boateng si sono lasciati: l’ultima prova su Instagram

Non ci sono più dubbi: è finito il matrimonio tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. L’ultima prova è arrivata su Instagram, dove la soubrette ha eliminato il cognome Boateng. Subito dopo le nozze – celebrate in Sardegna nel 2016 – l’ex Velina di Striscia la notizia aveva aggiunto al suo nome quello del marito. Ebbene da qualche settimana Melissa Satta-Boateng non esiste più: la modella è tornata ad essere Melissa Satta per i suoi 3.7 milioni di follower. Una prova inequivocabile, che testimonia la fine della relazione tra la 33enne e il calciatore ghanese. Negli scorsi mesi, secondo fonti vicine alla coppia, Melissa avrebbe smesso di indossare la fede nuziale. Senza contare che da tempo presenzia a eventi e party rigorosamente sola, come accaduto all’ultima festa di compleanno del popolare stilista Alessandro Martorana.

Perché Melissa Satta e Kevin Boateng si sono lasciati

Ad oggi non sono ancora chiari i motivi della rottura tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Fino alla scorsa estate, con l’arrivo del centrocampista al Sassuolo, tutto sembrava filare liscio tra i due. Lo sportivo si era detto più volte felice di poter giocare di nuovo in Italia, vicino alla moglie e al figlio Maddox, che ha 5 anni. Nel corso dell’autunno è calato il gelo sulla coppia e i gossip sul divorzio sono diventati sempre più insistenti. Fino ad ora, con Melissa che ha definitivamente scelto di cancellare la presenza di Boateng su Instagram.

Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Melissa Satta

Per il momento Melissa Satta continua a restare in silenzio sulla fine del suo matrimonio. Una scelta condivisa da Kevin Prince Boateng, che dallo scorso gennaio ha lasciato l’Italia per andare a giocare a Barcellona.