Boateng lascia l’Italia, il gesto di Melissa Satta stupisce tutti

Kevin Prince Boateng lascia l’Italia oltre che Melissa Satta

È tempo di separazioni per Kevin Prince Boateng. Il campione tedesco, infatti, sta per subire un ulteriore colpo al cuore. Dopo la clamorosa rottura con Melissa Satta, da cui ha anche avuto un figlio nel 2010, ecco che il calciatore sta per dire addio alla sua squadra di calcio. Come ogni appassionato di questo sport ben saprà, Boateng milita nel Sassuolo da ormai qualche tempo. I suoi gol, la sua presenza e il suo talento hanno regalato tanti punti alla società emiliana. Ma purtroppo o per fortuna, per l’attaccante neroverde è arrivato il momento di allontanarsi e voltare pagina. Dunque, come in ambito sentimentale, anche in quello professionale il calciatore si vede costretto a dover completamente cambiare. Proprio nelle ultime ore le voci di un sua possibile cessione ha iniziato ad intasare il web e ogni pagina di calciomercato. A dare la conferma di quanto appena detto ci ha pensato direttamente il Sassuolo che ha ufficializzato la trattativa e, dunque, il passaggio di Boateng al Barcellona. Quindi, la prossima destinazione del centravanti è proprio la Spagna.

Melissa Satta e il gesto per Boateng su Instagram

Nonostante il calciatore e l’ex velina siano ormai in fase di assoluta separazione, la Satta non è rimasta indifferente alla notizia del trasferimento del suo, ormai, ex marito. Melissa ha, infatti, appena postato una Instagram stories sul suo profilo personale. In questa appare, appunto, una foto di Boateng. La donna si è semplicemente limitata a scrivere: “Sempre orgogliosa”, taggando successivamente il calciatore. Anche sul post pubblicato dal Sassuolo Calcio in cui si ufficializza la notizia, Melissa Satta ha messo un like. Dunque, lontano non solo da casa ma anche dall’Italia. Come l’avrà presa il piccolo Maddox?

Boateng futuro compagno di Leo Messi

La lontananza è un fattore di cui, ovviamente, tener conto in queste circostanze. Boateng sarà presto in squadra con Leo Messi e sarà assoluto protagonista in uno stadio come il Camp Nou. Dunque, non una cosa da tutti i giorni, ecco! Ma, dall’altro lato della medaglia, il campione dovrà rinunciare a vedere con minor frequenza il suo piccolo bambino. Chissà che Boateng non abbia deciso di allontanarsi dall’Italia proprio per via del difficile periodo che sta vivendo con la Satta!