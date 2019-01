Melissa Satta e Boateng si sono lasciati, è ufficiale: avviate pratiche separazione

Melissa Satta e Boateng si sono lasciati, è ufficiale: un avvocato si starebbe già occupando delle pratiche per la separazione

Pare sia ufficialmente finita tra Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng. I ben informati, in realtà, sapranno già che è da prima di Natale che girano rumours sulla loro separazione. A dare la notizia per certa, stamattina, c’ha pensato però il settimanale Oggi nel suo ultimo numero. I due, dopo aver passato le vacanze divisi, starebbero ancora continuando a vivere lontani. Lei, al momento, si trova a Milano insieme al figlio Maddox. Stando a quanto sostenuto dal giornale, inoltre, la coppia avrebbe già affidato ad un noto avvocato (amico della Satta) l’incarico di avviare le pratiche per la separazione.

Melissa Satta e Boateng si separano: rapporti pacifici per il bene del figlio

L’intenzione di Melissa Satta e Boateng di mantenere un basso profilo su questa faccenda, secondo Oggi, nascerebbe da una precisa esigenza. Silenzio e riservatezza non avrebbero come unico obiettivo quello di evitare il clamore mediatico. Sia l’ex velina di Striscia la notizia che Kevin si starebbero infatti impegnando per tutelare il più possibile il figlio. Melissa e Boateng, anche durante il processo di mediazione che preclude la separazione, starebbero cercando di mantenere i toni calmi proprio per questo motivo.

Melissa Satta, è davvero finita con Boateng? Fino ad oggi nessuna conferma ufficiale da parte dei due

Bisogna dire però che, al contrario di ciò che è stato sostenuto da Oggi, sia Melissa Satta che Boateng non hanno ancora confermato ufficialmente di starsi separando. Per quel che sappiamo, dunque, i due potrebbero semplicemente stare attraversando un breve momento di crisi. Lei, inoltre, sui social è più volte intervenuta per mettere a freno alle male lingue e per evitare di alimentare pettegolezzi sulla sua storia. Adesso che è stata data per certa la notizia sulla separazione, interverrà per dire la sua? Staremo a vedere.