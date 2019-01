Melissa Satta furiosa contro le malelingue sul matrimonio: “Idioti”

By

Melissa Satta furiosa. L’ex velina si scaglia contro le malelingue sul matrimonio con Boateng: “Idioti”. La situazione

Melissa Satta perde le staffe con alcuni fan. A rendere furiosa l’ex velina di Striscia la Notizia alcuni commenti dei suoi ‘seguaci’ Instagram, giunti sotto al suo ultimo post in cui ha immortalato il figlio Maddox (4 anni) e Christophe, il figlio di un’amica (16 anni). Peccato che qualcuno, lavorando di immaginazione, abbia pensato che l’adolescente Christophe fosse una sorta di suo nuovo fidanzato. Per farla breve: vista la crisi coniugale che sta passando la modella, qualcuno ha ipotizzato che si fosse tuffata nelle braccia di un altro uomo. Naturalmente nulla di più surreale.

Kevin Prince Boateng e Melissa Satta, la crisi continua: la modella su tutte le furie

“Qui state davvero esagerando. Christophe è il figlio di una delle mie care amiche e ha 16 anni… Idioti!“, ha scritto la Satta contro le malelingue. E ancora, verso un’altra utente velenosa: “Fidanzato? Povera ignorante, ha 16 anni”. Melissa è appena rientrata da Dubai, dove ha trascorso il Capodanno con amici, parenti e il figlio Maddox, ma senza il marito Kevin Prince Boateng. Giorni di stacco e svago, probabilmente anche per evadere un poco dalla situazione delicata coniugale che sta vivendo. I rumors danno la coppia ormai al capolinea. D’altra parte Melissa, anche negli interventi poc’anzi riportati, si è scagliata contro le lingue biforcute ma non ha fatto accenno al complicato momento matrimoniale, non dando di fatto alcuna smentita.

“Con l’aiuto delle persone che ti vogliono bene si superano anche le dune più alte”

“Con l’aiuto delle persone che ti vogliono bene si superano anche le dune più alte”, ha scritto sempre via social la Satta pochi giorni fa, di ritorno dall’Emirato Arabo. “Ciao ciao Dubai… è ora di tornare a casa, dopo 6 giorni meravigliosi con la famiglia e gli amici… mi avete regalato momenti stupendi.”, ha aggiunto. Insomma, Melissa sta affrontando un momento delicato della sua vita personale, ma con l’aiuto della famiglia e degli affetti più cari si sta facendo forza e sta cercando di superare gli ostacoli più impervi.