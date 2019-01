Melissa Satta senza Boateng: “Grazie famiglia. Superate le dune più alte”

Melissa Satta senza Boateng si lascia andare da Dubai: “Grazie famiglia. Con l’aiuto di chi ci vuole bene si superano le dune più alte”

Sembra non avere fine la crisi tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La coppia non ha passato il Natale assieme. Anche il Capodanno è stato separato, visto che l’ex velina di Striscia la Notizia ha fatto i bagagli, e con il figlio Maddox (4 anni), alcuni famigliari e amici, è volata a Dubai, concedendosi una settimana di stacco, tra i paesaggi mediorientali dell’Emirato Arabo. Del marito nessuna traccia, nessun segnale, nemmeno social, nemmeno un commento o un like sotto a una delle tante foto pubblicate dalla moglie. E se l’atleta è chiuso in un ermetico silenzio, Melissa offre qualche spunto in più sulla delicata situazione che sta attraversando.

“Ciao ciao Dubai… è ora di tornare a casa, dopo 6 giorni meravigliosi con la famiglia e gli amici”

“Con l’aiuto delle persone che ti vogliono bene si superano anche le dune più alte”, ha scritto la Satta in una delle sue Instagram Stories, facendo intendere che la vicenda familiare continua a essere tribolata, ma che al suo fianco ha il sostegno degli affetti cari. Concetto ribadito anche in un altro post, sempre su Instargam: “Ciao ciao Dubai… è ora di tornare a casa, dopo 6 giorni meravigliosi con la famiglia e gli amici… mi avete regalato momenti stupendi.” Resta ora da capire che cosa riserverà il futuro: la crisi pare ormai accertata ed ‘estesa’. Chissà se ci sarà spazio e tempo per ricucire oppure se è troppo tardi per trovare una soluzione.

Melissa Satta e le ultime dichiarazioni rilasciate sul suo matrimonio con Boateng

“Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata”, sono state le ultime dichiarazioni di Melissa circa la sua relazione sentimentale, rilasciate giorni fa alla rivista Chi. La coppia sta insieme dal novembre 2011. Il 15 aprile 2014, a Düsseldorf, è nato il loro primo figlio, Maddox Prince Boateng. Il 25 giugno 2016 la Satta e il calciatore tedesco si sono sposati a Porto Cervo. Due anni e mezzo d’amore e ora un periodo difficile.