Boateng sbuca sui social: “No Love”. Al capolinea con Melissa Satta?

Kevin Prince Boateng spunta sui social: “No Love”. La storia d’amore con Melissa Satta è davvero giunta al capolinea?

Non tende a placarsi il gossip attorno a Melissa Satta e a Kevin Prince Boateng. Negli ultimi giorni le voci che vedrebbero il matrimonio giunto al capolinea si sono fatte sempre più insistenti. Il chiacchiericcio si è infittito dopo che il settimanale Chi ha scritto che tra i due ci sarebbe in corso una crisi dettata dalla lontananza (lui abita a Modena per impegni sportivi, lei a Milano. In più la stampa tedesca sostiene che Prince avrebbe risentito l’ex moglie Jenny. Nessun tradimento, ma solo un rapporto amichevole in fase di recupero). Nel frattempo è passato il Natale e la coppia non ha dato alcun segnale di riavvicinamento. Poco fa Boateng è apparso sui social cantando “No love”. Casualità?

Il calciatore appare su Instagram cantando ‘No love’: che succede?

In una Stories su Instagram Boateng si è ritratto mentre cantava il brano “No Love” di Memphis Depay, calciatore e cantante olandese di origine ghanese (anche Prince ha origini ghanesi). Perché proprio quel testo? Perché proprio quei versi (“No lo-o-o-o-ove, no lo-o-o-o-ove”). Una casualità dettata dal fatto che la canzone dell’amico sia uscita proprio ieri oppure c’è una componente privata nascosta tra le righe? Davvero sta per terminare il suo matrimonio con Melissa? Per il momento ci sono solo segnali, che se correttamente decifrati non portano buone notizie. Il tempo offrirà tutte le risposte.

“Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata”, ha dichiarato l’ex velina di Striscia la Notizia qualche giorno fa alla rivista Chi, a proposito del delicato momento sentimentale che sta vivendo. La coppia sta insieme dal novembre 2011. Il 15 aprile 2014, a Düsseldorf, è nato il loro primo figlio, Maddox Prince Boateng. Il 25 giugno 2016 la Satta e il calciatore tedesco si sono sposati a Porto Cervo. Due anni e mezzo d’amore e ora un periodo difficile.