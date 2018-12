Melissa Satta perde le staffe: “Natale, bagno di bontà.” Cercasi Boateng

Una stanza piena di giochi e regali natalizi. Nel mezzo Melissa Satta e il figlio Maddox (4 anni). Questa la foto che l’ex velina ha affidato alla sua bacheca Instagram il giorno di Natale. Tanti gli auguri e i commenti piovuti sotto al post, alcuni dei quali hanno ‘fatto le pulci’, non risparmiando frecciatine alla donna. Uno in particolare non è stato per nulla digerito dalla modella che ha perso le staffe e ha risposto con tono deciso. Nella fattispecie la Satta ha perso la pazienza quando un utente le ha scritto che la foto in questione sarebbe diseducativa, sostenendo che ‘ostentare è un peccato’. “Pensa a farti un bagno di bontà, almeno il giorno di Natale”, la replica piccata e secca di Melissa. Intanto Boateng…

Kevin Prince e Melissa, nessun segnale a Natale: che succede alla coppia?

Intanto, nel gossip del Bel Paese continua a tenere banco la sua relazione sentimentale. Più spifferi hanno parlato di una forte crisi in corso tra lei e il marito Kevin Prince Boateng. “Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata”, ha dichiarato Melissa qualche giorno fa alla rivista Chi. Ma che cosa sta succedendo? I segnali social fanno pensare che la storia sia ancora in bilico. Durante le feste natalizie Melissa e Kevin non hanno postato un solo pensiero comune, non facendosi mai vedere assieme. I rumors che li vedrebbero sempre più distanti non si placano e, sui profili social dell’ex velina, prolifera la voce che si domanda che fine abbia fatto il marito: ‘Cercasi Boateng’.

Boateng e Melissa Satta: tutto è cominciato nel novembre 2011

La coppia sta insieme dal novembre 2011. Il 15 aprile 2014, a Düsseldorf, è nato il loro primo figlio, Maddox Prince Boateng. Il 25 giugno 2016 Melissa e il calciatore tedesco si sono sposati a Porto Cervo. Due anni e mezzo d’amore e ora un periodo difficile. L’augurio e l’auspicio è che la burrasca sentimentale passi in fretta e la famiglia torni presto più unita di prima.