Melissa Satta toglie la fede nuziale: finito il matrimonio con Boateng

Melissa Satta toglie la fede nuziale: finito il matrimonio con Kevin Prince Boateng

“Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata”. Con queste parole pronunciate prima di Natale, Melissa Satta commentava le voci di crisi sul suo matrimonio con Kevin Prince Boateng. A distanza di circa due mesi da quelle dichiarazioni, la fede nuziale è sparita dall’anulare sinistro della modella. Dunque, pare ormai certo che il legame con il calciatore si sia spezzato senza più spazio per ricucire. A notare il dettaglio dell’anello mancante è stato il sempre informato profilo Instagram Spysee.it che, spulciando tra le immagini e i video social pubblicati dall’ex velina negli ultimi giorni, ha osservato che il gioiello è sparito dalla sua mano. Dopodiché la Satta è stata raggiunta per commentare la vicenda e…

Il matrimonio tra Melissa Satta e Kevin prince Boateng è giunto alla fine

Nelle “storie (Instagram, ndr) Melissa Satta ha pubblicato dagli studi di Radio 105 con l’anulare sinistro libero”, ha scritto Spysee.it, che ha inoltre intercettato la modella per chiedere un commento. Il commento non è giunto, ma nemmeno è giunta la smentita. Il matrimonio con Boateng è con ogni probabilità finito. D’altra parte la notizia era nell’aria da tempo. I due hanno passato le ferie natalizie e di Capodanno da separati. Inoltre il calciatore pochi giorni fa si è trasferito in Spagna, approdando nelle file della squadra del Barcellona. Certo si è trattata di una scelta professionale, ma, a conti fatti, potrebbe avere influito anche la situazione matrimoniale deteriorata.

Boateng e Melissa Satta: storia al capolinea

Pochi giorni fa, più precisamente il 7 febbraio, Melissa ha compiuto gli anni. Per l’occasione ha pubblicato su Instagram una carrellata di auguri che le sono stati recapitati da amici e parenti. Anche in quel caso a mancare all’appello è stato Boateng. Il dettaglio non è sfuggito al gossip. La Satta e Kevin Prince hanno un figlio, Maddox, nato il 15 aprile 2014 a Düsseldorf. Le loro nozze si sono celebrate il 25 giugno 2016 a Porto Cervo.