Melissa Satta compie 33 anni, ma mancano gli auguri più importanti

Melissa Satta compie 33 anni: pioggia di auguri, ma mancano quelli più importanti

Melissa Satta spegne le candeline proprio oggi 7 febbraio: 33 anni, buon compleanno. Per la modella c’è stata una pioggia di auguri, prontamente immortalati in una serie infinita di Instagram Stories. Amici, parenti e il figlio Maddox non hanno mancato di far sentire il loro affetto in questo importante giorno. A mancare all’appello però sono stati gli auguri di Kevin Prince Boateng, che ormai sembra irrimediabilmente lontano. E non solo fisicamente (nei giorni scorsi l’atleta si è trasferito in Spagna per giocare nella squadra del Barcellona), ma anche sentimentalmente. Sulla fine della love story non è ancora giunta l’ufficialità, ma pare ormai chiaro che i due non siano più una coppia.

La situazione tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta

Un paio di settimane fa la rivista Oggi ha scritto che i due hanno avviato le procedure legali per mettere definitivamente la parola fine sul matrimonio. Anche in questo caso i diretti interessati hanno tenuto le bocche ben cucite, non confermando, né smentendo la news. Fatto sta che la separazione sembra inevitabile. L’unico lumicino speranzoso pervenuto negli scorsi giorni, è giunto nel giorno in cui è stato ufficializzato il passaggio di Boateng dal Sassuolo al Barcellona. In quell’occasione Melissa ha dedicato a Prince una Stories Instagram, affermando di essere orgogliosa di lui. Troppo poco, però, per credere che la frattura sentimentale sia stata sanata.

Melissa e Boateng, il silenzio assordante: le ultime parole rilasciate dall’ex velina di Striscia la Notizia

Sia Boateng sia Melissa Satta non hanno mai parlato pubblicamente della crisi in atto. Però, le ultime parole rilasciate dall’ex velina di Striscia la Notizia sono suonate come un campanello d’allarme, o forse più. Prima delle vacanze natalizie la rivista Chi raccoglieva una tanto stringata quanto significativa dichiarazione dalla modella: “Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata”. Da allora è calato il silenzio e i due non si sono più visti assieme pubblicamente, passando sia il Natale sia il Capodanno separatamente.