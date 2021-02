Melissa Satta su tutte le furie: “Stefano De Martino? Ora basta”

Melissa Satta è sbottata su Instagram. Questa volta l’ex moglie di Kevin Prince Boateng si è arrabbiata per le voci di flirt con Stefano De Martino. La Satta ha partecipato a una puntata di Stasera tutto è possibile, il programma che conduce l’ex marito di Belen Rodriguez su Rai Due e tanto è bastato a scatenare la fantasia degli appassionati di cronaca rosa.

Il gossip ha prontamente fatto il giro del web, turbando parecchio la serenità di Melissa Satta. L’ex Velina di Striscia la notizia ha deciso di rivolgersi al suo avvocato di fiducia per difendere la propria privacy. Nella nota che la Satta ha condiviso sul suo account Instagram si parla di notizia assolutamente falsa e destinata unicamente a richiamare l’attenzione morbosa dei lettori.

L’avvocato di Melissa Satta ha fatto sapere che il finto gossip su Stefano De Martino ha costituito per la sua assistita un danno e un grave imbarazzo a carattere personale, familiare e professionale. La 35enne non ha mai nascosto una certa preoccupazione per il figlio Maddox, che a breve compirà sette anni e ha sofferto parecchio per la separazione dei suoi genitori. La seconda nel giro di pochi anni.

Nelle sue stories Instagram Melissa Satta ha aggiunto piuttosto adirata:

“Basta con tutti questi gossip fake, ora chi sbaglia paga!”

Sull’argomento non ha detto nulla Stefano De Martino. Da quando è finito il suo matrimonio con Belen Rodriguez l’ex ballerino di Amici è costantemente al centro dei pettegolezzi. Tanti i flirt e le passioni segrete attribuite a Stefano ma De Martino ha sempre preferito non replicare.

Il 31enne ha chiarito che quando inizierà ufficialmente una storia d’amore sarà il primo a dirlo ai suoi fan e sostenitori, che sono sempre di più. Stefano De Martino può contare su un fandom non indifferente, che non si perde neppure una puntata di Made in Sud o Stasera tutto è possibile.

La vita di Melissa Satta dopo Boateng

Gossip a parte Melissa Satta ha ritrovato una certa stabilità dopo la fine della lunga relazione con Kevin Prince Boateng. Il ritorno di fiamma tra i due non ha funzionato. Oggi entrambi sono andati avanti ma resteranno legati per sempre dal piccolo Maddox.

A Verissimo Melissa Satta ha assicurato di aver mantenuto un buon rapporto con il padre di suo figlio e che in futuro è pronta ad allargare la sua famiglia. Come Belen Rodriguez, anche Melissa aspetta un nuovo amore con il quale avere un secondo figlio.