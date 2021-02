Melissa Satta: “Basta con quelle parole su Boateng”, tutta la verità

By

Melissa Satta è tornata in tv. A Verissimo ha parlato delle ultime novità sul fronte privato. Com’è noto è di nuovo finito il matrimonio con Kevin Prince Boateng. I due si erano mollati già qualche tempo fa e il ritorno di fiamma non ha funzionato. La modella e il calciatore resteranno però sempre legati dal piccolo Maddox, che tra qualche mese compirà sette anni.

L’ex Velina di Striscia la notizia, oggi soubrette affermata, ha ammesso che separarsi dal padre di suo figlio è stato un dolore immenso. Melissa ha però ribadito che molto spesso la cronaca rosa sbaglia. Di recente si è parlato infatti di un certo astio tra i due ex coniugi. Ma a detta della Satta Boateng è un uomo speciale, l’amore più importante della sua vita fino ad oggi.

A Silvia Toffanin Melissa Satta ha dichiarato:

“Basta quelle parole su Prince. È una persona meravigliosa, continuerò a dirlo. A lui auguro il meglio”

Di recente lo sportivo ha cancellato su Instagram tutte le foto con l’ex moglie e secondo qualcuno c’era tensione in famiglia. Melissa ha invece chiarito che con Boateng è rimasto affetto e stima. La Satta ha ribadito che sia lei sia l’ex marito sono sereni e che insieme è arrivata la decisione di separarsi.

Melissa Satta a Verissimo è stata chiara:

“È stata la storia più importante della mia vita, un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Succedono queste cose, entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci sarà sempre un legame e ci unirà per sempre nostro figlio Maddox”

Superato il dolore per la fine del matrimonio con Boateng ora Melissa Satta è pronta ad innamorarsi di nuovo. Al momento non c’è ancora un legame importante (nonostante i gossip) ma la Satta ha tanta voglia di vivere nuove e piacevoli sensazioni. E perché no, costruirsi una seconda famiglia, realizzando così il sogno di Maddox, che da tempo desidera un fratellino o una sorellina.

Melissa Satta sogna di diventare mamma per la seconda volta, consapevole di quanto sia magico ed unico avere dei bambini. Col piccolo Maddox la Satta ha un legame unico: i due hanno vissuto insieme anche l’incubo Covid-19. Nonostante le innumerevoli precauzioni madre e figlio hanno infatti lottato per quasi un mese con il Coronavirus. E ancora oggi Melissa ha problemi di apnea, come confidato a Silvia Toffanin.