Melissa Satta su Boateng: “Dolore enorme, voglio ricostruire una famiglia”

Melissa Satta è una delle protagoniste della puntata di Verissimo che andrà in onda domani, sabato 13 febbraio 2021. L’ex velina commenta l’ultimo post che ha condiviso sui social insieme all’ex marito Kevin Prince Boateng, per annunciare la loro separazione lo scorso mese di dicembre. Nel salotto di Silvia Toffanin, Melissa fa sapere che la fine del suo matrimonio le ha causato un dolore molto grande. Per lei questa è stata la storia più importante della sua vita. Nonostante tutto, è davvero felice per tutto ciò che ha fatto insieme al calciatore e lo ringrazierà sempre. Hanno deciso di prendere ognuno la propria strada, entrambi con serenità. Dunque, tra loro è rimasto indubbiamente un bel rapporto.

La Satta spiega che il loro è stato “un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti”. Entrambi si sono assunti le loro responsabilità e le loro colpe. Sicuramente a legarli ci sarà sempre il loro figlio Maddox e di questo Melissa ne è certa. Adesso, però, è pronta a riprendere in mano la sua vita sia come mamma che come donna. Pertanto, sembra proprio che l’ex velina ora possa riaprire le porte del suo cuore, poi aggiunge: “Ho capito che voglio essere me stessa”. La showgirl precisa di aver raccontato le cose come stanno al figlio Maddox. Scendendo nel dettaglio, rivela di aver affrontato con il figlio l’argomento sulla separazione.

Ha scelto di gestire questa situazione “come un gioco”, probabilmente per non destabilizzarlo. Inizialmente Maddox non ha preso bene la notizia, come si poteva immaginare. Ora fortunatamente vive il rapporto dei suoi genitori come “una cosa normale”. Ma per Melissa non rappresenta un gioco il mondo del gossip. Accetta di essere un personaggio pubblico, ma non riesce a comprendere il motivo per cui si cerchi di “infangare e rovinare la vita delle persone”. Non prova piacere nel vedere che le vengono associati uomini se non ci sono prove, in quanto in mezzo potrebbero esserci famiglie.

La modella ammette di non riuscire a sopportare “questo accanimento”. Infatti, poco prima dell’arrivo del nuovo anno, si è lasciata andare a uno sfogo quando si è ritrovata a dover smentire il flirt con Matteo Rivetti. Infine, nel corso di questa intervista nel talk show del sabato pomeriggio di Canale 5, la Satta fa un augurio a se stessa. Si augura di ricostruire una famiglia. Di fronte alle telecamere, la showgirl rivela alla Toffanin che Maddox le chiede sempre “un fratellino o una sorellina”. Melissa sa che prima o poi potrà realizzare questo desiderio del figlio.