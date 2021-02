Stefano De Martino flirt con Melissa Satta: incontro a Napoli? Il gossip

Dopo la separazione da Belen, incinta di Antonino Spinalbese, sono stati tanti i nomi affiancati a Stefano De Martino al centro del gossip. Flirt che sono stati tutti, più o meno, puntualmente smentiti o lasciati cadere nell’oblio senza lo sforzo di commentarli. L’estate scorsa si era parlato di Mariacarla Boscono, ma anche di Mariana Rodriguez. Come non ricordare anche tutte le voci sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi. L’unico amore del napoletano sarebbe, ad oggi, solamente il figlio Santiago, nato otto anni fa dall’amore con l’ex moglie argentina.

Da giorni, però, ci sono rumors piuttosto insistenti su degli incontri galeotti tra il conduttore e una famosa showgirl, Melissa Satta. Stefano De Martino avrebbe visto la donna a Napoli. A farlo sapere è stato Alberto Dandolo nella sua rubrica Pillole di Gossip sul settimanale Oggi. Non ci sarebbe stato alcun incontro tra i due.

La showgirl era nella città campagna in qualità di ospite di Stasera Tutto è Possibile, che torna in onda martedì 23 febbraio dopo una settimana di stop e sostituito da La Caserma. “Chi ha messo in giro la voce? E perché? Ah saperlo…”, ha dichiarato il giornalista sulla rivista.

Di recente ospite a Verissimo, Melissa Satta ha parlato della fine della sua storia d’amore con Kevin Prince Boateng. Dopo una separazione e un ritorno di fiamma, stavolta il matrimonio tra i due sembra essere davvero concluso. Come confessato a Silvia Toffanin, questo ha provocato un dolore enorme in lei perché il loro rapporto è sempre stato stupendo anche se non sono mancate difficoltà e cambiamenti.

Entrambi avrebbero preso la decisione in maniera serena e deciso di andare ognuno la propria strada, prendendosi anche le proprie colpe e responsabilità. A legarli sarà per sempre il figlio Maddox Boateng. Il bambino non ha preso bene la notizia, ma ora vede tutto come una situazione normale.

Negli ultimi giorni a Stefano De Martino è stato attribuito anche un flirt con Chiara Nasti. L’indiscrezione è stata smentita dall’ex naufraga de L’Isola dei Famosi che ha confermato la sua storia con Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma.

C’erano stati alcuni indizi, ma adesso la conferma in una immagine postata sui social che li immortala abbracciati. Stando ai risvolti social, quindi, nessun flirt con il volto di punta del secondo canale della Tv di Stato.