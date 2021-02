Stasera Tutto è Possibile salta: al suo posto La Caserma, ecco perché

Stefano De Martino non va in onda questa sera martedì 16 febbraio. Rai 2 sostituisce il varietà con una nuova puntata de La Caserma

In via del tutto eccezionale, cambia la programmazione di Rai 2. Stasera Tutto è Possibile non va in onda. La quinta puntata del varietà con Stefano De Martino è stata sostituita da La Caserma. Nel quarto appuntamento del docu-reality, previsto inizialmente per mercoledì 17 febbraio, ci saranno nuove occasioni di approfondimento culturale, con la prima lezione di storia. Ci sarà anche il ritorno del giornalista Aldo Cazzullo che la scorsa settimana aveva parlato agli allievi della figura della donna nella storia. Come svelano le anticipazioni di stasera, gli allievi saranno impegnati con la prima esercitazione in piscina, un nuovo addestramento e qualcuno si troverà a dover prendere dure scelte in amore.

Gli ascolti de La Caserma traballano: dopo l’esordio all’11,2% di share, con 2.685.000 telespettatori, la trasmissione è calata. La scorsa settimana ha registrato il 7% di share e 1.686.000 telespettatori. Molto probabilmente i dati non miglioreranno stasera: su Canale 5 è prevista la Champions League che vedrà scontrarsi Barcellona-Paris Saint Germain nell’andata degli ottavi di finale.

La rete ha deciso di sacrificare La Caserma per preservare i buoni ascolti della trasmissione di Stefano De Martino? Il game show ha ottenuto la scorsa settimana il 9,50% di share e 2.091.000 telespettatori. Dell’attuale sesta edizione la prima puntata è stata quella più vista con il 12,10% di share e 2.573.000, mentre la meno seguita quella del 2 febbraio scorso con 1.637.000 telespettatori e il 7,70% di share.

La prossima puntata di STEP sarà dedicata al mondo animale. Oltre agli ospiti fissi del programma, ci saranno anche Sergio Friscia, Andrea Delogu, Clementino, Gianluca Fubelli e Paola Di Benedetto. Vincenzo De Lucia, le cui imitazioni stanno spopolando in tv e sul web (domenica sorsa ha imitato Barbara d’Urso nel salotto di Mara Venier) si calerà nei panni di Maria De Filippi.

Stefano De Martino è stato ospite a Ciao Maschio su Rai 1 di recente. Ha parlato della vita di coppia e di quello che rende forte una relazione sostenendo:

“Tra uomo e donna meglio un equilibrio casalingo tradizionale”

A molti quest’affermazione è sembrata una frecciatina all’ex compagna Belen Rodriguez. L’argentina è in dolce attesa, ma il conduttore ed ex ballerino di Amici non ha commentato la nuova gravidanza.