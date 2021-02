Domenica In, perché l’imitazione di Barbara d’Urso è stata pesante e dura

Vincenzo De Lucia sorprende Mara Venier imitando nel suo programma la padrona di casa di Live Non è la d’Urso a Domenica In

Incursione di Barbara d’Urso a Domenica In nella puntata del 14 febbraio 2021. Un esilarante sketch che ha visto protagonista la conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la d’Urso nel salotto del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. A vestire i suoi panni è stato Vincenzo De Lucia, il comico napoletano, con parrucca bionda, vestito fantasioso come nello stile del volto Mediaset e luce accentante. A Domenica In la d’Urso, imitata dal comico di Stasera Tutto è Possibile, ha celebrato i picchi di share e ringraziato il pubblico col cuore, come è solita fare.

Dopo l’intervista ad Asia Argento, De Lucia è entrato in studio sulle note di I Love It del duo svedese Icona Pop spiazzando Mara Venier:

“Sono scioccata di essere qui, nella seconda trasmissione più vista della domenica”

Poi ha lanciato una frecciata alla conduttrice veneta:

“Sono venuta qui per aiutarti perché, come si chiama questo programma, devi cambiare il titolo… Sono stanca di fare otto miliardi di telespettatori e il 90%, cambia il titolo in Domenica In Live Non è la Venier, altrimenti la gente non lo sa che conduci tu”

L’imitazione, stavolta, è stata piuttosto dura perché ha colto un nervo scoperto della d’Urso, ovvero gli ascolti. Come è noto, infatti, non passa giorno in cui non citi share, picchi e numeri. Non è la prima volta che il napoletano veste i panni di Barbara. Lo ha già fatto nella trasmissione di Stefano De Martino e la d’Urso sembra che si sia divertita molto ad assistere alla sua performance, commentando l’estratto pubblicato sul profilo Twitter ufficiale di Rai 2 con una serie di faccine divertite e cuoricini. Come reagirà adesso?

Domenica In: Mara Venier manda un saluto a Barbara d’Urso dopo l’imitazione

Prima di lasciare lo studio di Domenica In, Barbara d’Urso imitata da Vincenzo De Lucia ha fatto un regalo alla Venier illuminando lo studio con le luci che usa nelle trasmissioni di Canale 5. Poi ha salutato dicendo: “Adesso vado dall’altra parte altrimenti si ingelosiscono”, dedicando prima una versione rivisitata di Dolceamaro a zia Mara. Sembra che i rapporti tra le due primedonne della domenica siano ritornati ad essere sereni. La Venier, infatti, ha mandato un saluto alla sua ex rivale.

All’inizio della stagione tv 2018-2019 Domenica In Domenica Live si sono sfidati a colpi di share per qualche mese. Non è una novità che in termini di ascolti della domenica Mara abbia avuto sempre la meglio sul diretto competitor. Le cose sono cambiate da quando il programma domenicale di Canale 5 parte alle 17.10 circa, mentre la Venier sfida le soap Beautiful, Il Segreto e Una Vita.