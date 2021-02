Domenica In: Asia Argento svela la verità sul rapporto con Corona

Protagonista della puntata di Domenica In in onda il 14 febbraio Asia Argento si è raccontata in una lunga intervista a Mara Venier sui temi che ha affrontato in Anatomia di un Cuore Selvaggio. Nella sua autobiografia, l’attrice ha raccontato di avere avuto una difficile infanzia anche a causa del rapporto burrascoso con la madre scomparsa da poco e dalla quale subì episodi di violenza. Ad oggi non è riuscita a darsi una risposta in merito agli atteggiamenti bruschi della madre nei suoi confronti:

“Alcuni comportamenti erano incomprensibili, non si può comprendere quando si è bambini essere picchiati senza motivo. Poi uno va dall’analista e risolve dicendo ‘ho avuto un’infanzia sbagliata, ma non significa che devo essere un adulto sbagliato’. Ho fatto tesoro di questa forza che ho dovuto tirare sin da piccola”

Come confessato nel salotto del dì festivo di Rai 1, Asia non ha mai approfondito e affrontato l’argomento in maniera diretta ma si è limitata a sostenere che la donna è cambiata completamente, diventando una nonna meravigliosa e dando ai suoi figli tutto quello che non era riuscita a lei. All’età di settant’anni Daria Nicolodi è morta alla fine del 2020. L’attrice di culto, nota per il sodalizio professionale con Dario Argento durato più della loro storia d’amore, è scomparsa dopo aver avuto alcuni problemi di salute seguiti da un ricovero in ospedale. Sin da subito il quadro è stato dipinto dai medici con poche speranze:

“Credo che abbia sofferto molto. Per via del Covid non me l’hanno fatta più vedere. Ero in depressione per questo”

A Domenica In Asia Argento ha fatto una confessione straziante sulla madre: “È stata un sollievo perderla perché non voleva stare così”, ammettendo che sono riuscite a risolvere il loro rapporto. Ha avuto modo di chiederle perdono anche per le sue mancanze di figlia: “Magari ci sarei potuta essere di più per lei”.

Di recente ha fatto tanto rumore il gossip Fabrizio Corona-Asia Argento. Qual è la verità sul loro rapporto? Durante la chiacchierata con Mara Venier, l’attrice ha chiarito:

“Ho capito chi è e sto benissimo. Ci facciamo grandi risate, balliamo, mangiamo, stiamo insieme, ridiamo. Forse siamo molto simili”

Non ci sarebbe, dunque, una definizione in grado di inquadrare il loro rapporto. Al momento, infatti, i due si ritroverebbero ogni quindici giorni per qualche ora di spensieratezza. Anche il rapporto con l’ex marito Morgan sono tornati a essere civili.

Asia Argento ricorda Anthony Bourdain a Domenica In: “Un dolore che mi porto dentro”

La morte di Anthony Bourdain è stato un colpo duro per Asia Argento. A Domenica In la regista ha confessato che lo chef americano gli manca molto:

“Mi sono rialzata grazie ai miei figli e al lavoro. Un dolore che mi porto dentro, ci convivo”

L’unico rimorso che ha Asia è quello di non essere riuscita a vedere tutto il dolore che si portava dentro l’ex compagno.