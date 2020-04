Melissa Satta e Boateng tornano in Italia: rientro a casa dalla Turchia

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati in Italia: la coppia è a Milano

Melissa Satta e Boateng sono tornati in Italia. Dopo settimane trascorse in Turchia, l’ex Velina è riuscita a tornare a casa. Si era recata insieme al figlio Maddox in Turchia per trascorrere dei giorni insieme a Kevin Prince Boateng, che gioca nella squadra del Besiktas. La famiglia Boateng è riuscita a godersi da turista la città di Istanbul solo per pochi giorni, e cioè prima che scattasse l’emergenza Coronavirus anche in Turchia. Nel frattempo i voli per l’Italia sono stati bloccati, così Melissa e Maddox non sono riusciti a tornare a Milano. Anche loro sono finiti nella lunga lista di italiani bloccati all’estero, ma ieri sono riusciti a fare ritorno a casa.

Melissa Satta e Boateng lasciano la Turchia e rientrano in Italia: “Tornati a Milano”

Con dei video su Instagram, Melissa ha annunciato di essere tornata a casa a Milano e insieme a lei c’era anche Boateng. E Maddox, ovviamente. Nel video Melissa scherza con il compagno nei panni di giardiniere: “Tornati a Milano si inizia con un po’ di giardinaggio!”, ha scritto l’ex velina. La Satta – sempre pronta a difendere il marito dagli insulti – si è divertita un po’ con Prince e molti hanno notato in lei una maggiore serenità dopo essere tornata in Italia. In televisione, Melissa si era anche sfogata dopo che Boateng era stato sottoposto al test per il Coronavirus. “La mia vita è a Milano, qui non è facile. A mio figlio ho spiegato la situazione. È bene che anche i piccoli sappiano la verità”, aveva aggiunto intervenendo a La vita in diretta.

Boateng e Satta in Italia dopo essere rimasti bloccati in Turchia a causa del Coronavirus

Finalmente Melissa è riuscita a tornare a casa a Milano con la sua famiglia, ma non è dato sapere come. Siamo certi che il rientro sia avvenuto in totale sicurezza e adesso la famiglia Boateng trascorrerà il resto della quarantena in Italia.