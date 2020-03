Melissa Satta s’infuria, insulti a Boateng: “Senza cervello, che coraggio!”

Melissa Satta e Boateng, insulti razzisti su Instagram: l’ex velina perde la pazienza

Melissa Satta ha perso la pazienza oggi su Instagram e si è scagliata contro un commento decisamente inopportuno. Leggere ancora oggi degli insulti razzisti fa rabbrividire, ma Melissa è scesa in campo anche per difendere il papà di suo figlio Maddox. Gli insulti infatti avevano come obiettivo proprio Kevin Prince Boateng! La coppia si è riunita ormai da tempo, l’amore ha trionfato e sono tornati a vivere come una famiglia. Di sicuro Melissa avrebbe agito ugualmente, in ogni circostanza, ma lo ha fatto mossa anche dall’amore che prova verso Boateng. Ed è ovvio che la sua sfuriata abbia trovato l’appoggio di molti altri che hanno letto il suo sfogo.

Insulti razzisti a Boateng su Instagram, Melissa interviene fermamente: “Senza cervello”

La Satta ha scovato il commento mentre leggeva cosa avessero scritto i fan sotto l’ultimo post di Boateng. Tra questi ce n’era uno che non vogliamo ripetere, ma in cui una donna ha insultato pesantemente Prince discriminandolo per il colore della sua pelle. Un commento inaccettabile sotto ogni punto di vista. Melissa non ci ha visto più, ha fatto uno screenshot al commento e tra le stories ha risposto a questa donna. Queste le sue parole: “Stavo leggendo i commenti sotto l’ultima foto di Prince Boateng, e guardate qui questa senza cervello che commento ha avuto il coraggio di scrivere!!”. E poi ancora ha scritto: “I profili di esseri razzisti andrebbero bloccati e chiusi! Non ho neanche il coraggio di chiamarla donna”.

Melissa Satta si infuria su Instagram e difende Boateng: lo sfogo

Non è finita qui, perché in una seconda stories Melissa ha ribadito fermamente l’invito a vergognarsi rivolto a questa persona. E ha aggiunto: “Vergognati doppiamente, proprio in questo momento dove tutti dovrebbero essere uniti, mandi segnali di razzismo!”. Il riferimento è all’epidemia di Coronavirus che sta costringendo il mondo intero a correre drasticamente ai ripari. E proprio Melissa e Boateng sono in attesa dei risultati al tampone.