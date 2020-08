Melissa Satta e Boateng smentiscono crisi: la dedica emozionante di lui

Crisi fra Kevin Boateng e Melissa Satta? Ma nemmeno per scherzo! Nelle ultime ore, si sono diffusi diversi pettegolezzi sulla coppia, tutti riconducibili a un’imminente rottura. Che per fortuna non c’è stata. Il settimanale Chi aveva parlato di un periodo molto difficile per la coppia, che avrebbe dovuto superare delle insormontabili difficoltà; la crisi, dunque, sembrava cosa concreta, e invece i due – tirati in causa attraverso gli ultimi gossip – hanno scelto un modo bellissimo per smentire il vociferare diffuso sulla loro vita privata. Cos’hanno fatto? La showgirl ha pubblicato una foto di una cena a lume di candela assieme al marito, mostrandosi entrambi felici e contenti, con dei sorrisi smaglianti. È vero, in passato ci sono stati dei momenti “no”, ma si sono goduti una vacanza all’insegna del relax a Porto Cervo, amandosi come non mai. Assieme a Kevin e Melissa, il tenero Maddox Prince Boateng, il più bel dono che la vita avrebbe potuto offrire loro. L’amore non manca e anzi cresce di giorno in giorno, come ha spiegato bene il calciatore.

Foto Satta e Boateng a cena insieme: ecco come smentiscono la crisi

Con una foto pubblicata su Instagram, Melissa Satta ha immediatamente smentito le voci di una nuova crisi. In passato aveva spiegato che i mariti non vanno cambiati come ferri da stiro, e oggi lo ha dimostrato con uno scatto fatto durante una cena romantica. La rivista Chi aveva spiegato che la Satta starebbe passando un momento difficile, durante il quale non sarebbe in grado di far funzionare le cose col marito; Boateng, dal canto suo, starebbe cercando di far di tutto per riconquistare la sua dolce metà. Inoltre, la showgirl sarebbe stata sul punto di mollare il marito in Sardegna (come sarebbe successo tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser). Ma nulla di tutto questo sembra aver un riscontro con la realtà.

Melissa Satta e Boateng insieme: la dedica emozionante del calciatore

Kevin Prince Boateng ha deciso di condividere la foto della moglie, spiegando che di errori, nella sua vita, ne ha fatti tanti e che sono dovuti a delle cicatrici che porta nel cuore. Ecco le sue parole scritte su Instagram: “Non sono perfetto. Dico cose stupide e rido quando non dovrei farlo”. Ma non cambierà mai il sentimento che prova nei confronti di Melissa Satta: “Ma ti faccio una promessa: se sono qui, lo sarò per sempre”.