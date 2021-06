Meghan Markle, tensione nella Royal Family: scontro tra due Reali per lei

Meghan Markle, in questi giorni, è stata protagonista di uno scontro nella Famiglia Reale, ma non in modo diretto. Continua a far discutere la figura della moglie del principe Harry, che lo scorso 6 giugno ha dato alla luce la sua seconda figlia Lilibet Diana. C’è molta tensione nel Regno Uniti tra i reali. Le ultime dichiarazioni di Harry e Meghan, dopo la Megxit, hanno indubbiamente colpito ulteriormente la Corona. C’è chi, però, continua a sostenere a distanza la Markle. Si tratta della sesta nipote della Regina, ovvero Eugenie di York.

Secondo quanto si legge su OK! Magazine, la principessa si sarebbe scontrata con la sorella Beatrice per l’affronto fatto a Harry e Meghan. Pare che Eugenie non abbia preso bene il fatto che la sua consanguinea abbia annunciato la sua gravidanza lo stesso giorno del terzo anniversario di matrimonio dei Duchi di Sussex. Non è un dettaglio da trascurare questo. Infatti, alcuni esperti avevano già fatto notare l’affronto che Beatrice di York avrebbe fatto alla coppia.

Annunciando la sua gravidanza, la principessa avrebbe catturato l’attenzione di tutti, distogliendola da Harry e Meghan, che stavano festeggiando il loro anniversario. Sembra che Eugenie sia l’unica a essersi scontrata con Beatrice, ma anche suo marito Jack Brooksbank. Una fonte ha rivelato alla rivista Heat che la prima è ancora estremamente vicina alla Markle, così come Jack. La coppia ritiene che sia stato davvero ingiusto rubare i titoli di giornale proprio il giorno dell’anniversario di Harry e Meghan.

Pare che Eugenie di York non abbia approvato la decisione presa dalla sorella. Questi sono dettagli importanti per la Royal Family, anche se normalmente possano sembrare banali. Secondo Eugenie annunciare la notizia della gravidanza di Beatrice proprio quel giorno è stato un gesto fuori luogo. Cosa avrà pensato invece la Regina? La Corona avrà appoggiato la scelta presa da Beatrice di York?

Intanto, in queste ultime ore, si parla di chiamate segrete che Meghan e Kate Middleton si sarebbero scambiate. Come si legge su Mirror, la Markle potrebbe aver compreso che la figura della cognata è abbastanza rilevante nella Casa Reale. L’ex attrice di Suits starebbe cercando di mettere la pace, all’insaputa del principe Harry.

La Duchessa di Sussex sarebbe, proprio per questo motivo, in contatto con Kate. Invece, pare che nel frattempo la Regina abbia deciso di agire e di invitare suo nipote a Corte. In questo modo, Elisabetta II potrà avere un confronto faccia a faccia con il nipote.