Regina Elisabetta, primo faccia a faccia con Harry: l’invito al nipote

La regina Elisabetta ha invitato il nipote Harry a pranzo. Non in questi giorni, ma tra qualche settimana. Le voci che arrivano dal Regno Unito sono un po’contrastanti tra loro: da una parte ci sono coloro che pensano sia un ramoscello d’ulivo da parte della nonna; dall’altra c’è chi pensa che lo abbia invitato per rimproverarlo. Il motivo? Aver chiamato la sua secondogenita con il suo soprannome d’infanzia, Lilibet. Il 4 giugno scorso è venuta al mondo la seconda figlia di Harry e Meghan, che porta un nome decisamente importante: Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Lilibet è un omaggio alla regina Elisabetta, perché è proprio il nome affettuoso che le ha dato il padre e con cui l’ha sempre chiamata il principe Filippo. Diana, neanche a dirlo, è un omaggio alla mamma di Harry.

Ma non dovrebbe essere il nome della bimba il motivo dell’incontro, perché pare che l’invito sia arrivato prima della nascita della figlia di Meghan Markle. Sui tabloid inglesi in queste ore non si fa altro che parlare dell’invito a pranzo della regina Elisabetta al principe Harry. L’occasione per incontrarsi arriverà a luglio, quando Harry tornerà a Londra in occasione dell’inaugurazione della statua della principessa Diana. Sarà un incontro informale tra nonna e nipote e sarà il primo faccia a faccia tra i due dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Naturalmente non è dato sapere al momento se Harry accetterà o meno l’invito, ma perché non dovrebbe farlo? D’altronde lui e Meghan hanno sempre specificato che la nonna è stata amorevole con loro in ogni momento.

Tra la regina Elisabetta e Harry c’è sempre stato un buon rapporto, quindi. L’incontro sarà l’occasione giusta per parlare di tutto ciò che è successo negli ultimi mesi, anche la nascita della seconda figlia. Le accuse lanciate da Harry e Meghan alla famiglia reale sono state dure, ma ancor di più hanno accusato The Firm, ovvero l’azienda che gestisce gli affari dei reali. Discuteranno solo di queste oppure anche del nome Lilibet? Pare che Harry avesse già manifestato alla nonna la volontà di chiamare la figlia con il suo soprannome, ma gli inglesi sono categorici anche in questo caso: la regina non si sarebbe mai potuta opporre, per questo sarebbe comunque sbagliato.

Insomma, c’è una parte del popolo che proprio non ha intenzione di perdonare il figlio di Carlo e Diana. Adesso si spera che il pranzo tra la regina Elisabetta e Harry al Castello di Windsor sia l’occasione giusta per appianare le divergenze tra loro e il chiacchiericcio intorno a loro. Un cortigiano ha dichiarato al Daily Mail: “È un gesto tipicamente magnanimo di Sua Maestà. Il pranzo sarà un’occasione per loro di parlare delle cose”.