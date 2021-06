Harry e Meghan, la figlia è nata: il nome? Omaggio alla Regina Elisabetta

By

I Duchi di Sussex sono diventati genitori per la seconda volta: la Markle ha partorito negli Stati Uniti, dove si è trasferita con il marito di recente

Fiocco rosa per Harry e Meghan. L’ex attrice di Suits ha partorito segretamente venerdì 4 giugno in California, al Santa Barbara Cottage Hospital. Solo oggi, domenica 6 giugno, la notizia è stata divulgata dai genitori bis con una nota stampa inviata ai media americani. Sia la madre sia la piccola stanno bene. Al momento della nascita la bambina pesava circa tre chili. L’annuncio non è stato accompagnato da alcuna fotografia. Molto probabilmente la coppia vuole godersi questi primi giorni insieme alla neonata prima di mostrarla al mondo intero.

Il nome della figlia di Harry e Meghan? Lilibeth ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor. Un chiaro omaggio alla Regina Elisabetta, con la quale i duchi di Sussex hanno cercato di mantenere un buon rapporto nonostante l’addio di qualche tempo fa alla famiglia reale inglese (e i rapporti tesi di Harry con il padre Carlo e il fratello William). Lillibeth è infatti il soprannome più famoso della Regina 95enne.

È stata la stessa Regina Elisabetta a darsi questo soprannome perché, ancora piccolina, trovava difficile pronunciare il suo nome di battesimo ovvero Elizabeth. I suoi genitori hanno continuato a chiamarla così fino a che non è salita al trono nel 1952, dopo la morte del padre Giorgio VI (scomparso a 56 anni a causa di una trombosi coronaria). Margaret, la sorella minore di Elisabetta deceduta nel 2002, non ha invece mai abbandonato questo soprannome e adorava chiamare la Regina in questo modo.

Anche il Principe Filippo, morto di recente all’età di 99 anni, chiamava sempre la moglie con il soprannome di Lilibet. Un modo dolce e affettuoso, che la sovrana apprezzava molto nell’intimità.

Dunque, contrariamente a quanto si sussurrava in questi giorni, Harry e Meghan hanno scelto di non chiamare la figlia col nome di Diana. Hanno preferito utilizzarlo come secondo nome della loro bambina, che farà compagnia al piccolo Archie venuto al mondo il 6 maggio 2019.

Harry e Meghan hanno seguito le orme di William e Kate: il nome completo della principessina Charlotte, che oggi ha 6 anni, è Charlotte Elizabeth Diana Mountbatten-Windsor.