Meghan Markle per la prima volta in tv dopo l’aborto: cosa ha detto

Meghan Markle si è mostrata in pubblico per la prima volta dopo tanto temo. L’ultimo fatto che l’aveva vista protagonista di un’apparizione televisiva era stato mesi fa. In quel periodo era stata vittima di uno degli incidenti più gravi che una madre può sopportare durante una gravidanza: l’aborto spontaneo del secondo figlio.

Il fatto era accaduto lo scorso luglio. La Markle aveva dunque parlato di quanto le era successo e del dolore che stava affrontando. Poi non si era più fatta vedere pubblicamente. Sorprendentemente però le cose sono cambiate. La duchessa di Sussex è apparsa in tv durante lo speciale della CNN “Heroes: An All-Star Tribute” per ringraziare tutte le persone che durante l’emergenza coronavirus si sono spese per aiutare il prossimo.

La Markle, fin da prima di sposare il principe Harry, si è distinta per la sua bontà d’animo e per la sua propensione verso le persone più bisognose. Ha sempre lottato per far valere i diritti altrui, di qualsivoglia tematica, ed è stata una fedele osservatrice verso i mutamenti sociali. Tutt’oggi è alle prese con il progetto Archewell, che si distacca dal contributo della famiglia reale ma dimostra il suo impegno attivo nell’ambito della beneficienza.

Ora, in quanto duchessa con dei doveri molto più grandi, con un video messaggio di due minuti, ha tenuto a ringraziare tutto il buon cuore dei suoi concittadini, che si sono spesi per supportare chi era nel bisogno durante un’emergenza globale che ha colpito duramente anche l’Inghilterra.

La duchessa di Sussex si è detta colpita per le storie sulla loro comunità che sono arrivate alle sue orecchie. Si è detta orgogliosa per il modo in cui il loro Paese si è rialzato e ha avuto un occhio di riguardo verso chi soffriva fame e miseria. Queste sono state le parole di Megan:

“In un anno che è stato impegnativo per tutti sono stata colpita dalle storie di compassione nelle nostre comunità. In tutto il paese, le persone hanno messo da parte i propri bisogni per sostenere gli altri. In molti hanno risposto al grido di aiuto di chi si è trovato in difficoltà, senza mezzi per sfamare la famiglia. Di fronte a questa realtà devastante, abbiamo visto il bene nelle persone, in intere comunità che non sono rimaste a guardare mentre i loro vicini soffrivano la fame. Abbiamo visto le comunità alzarsi in piedi e agire”.

Infine ha concluso con un invito a considerare con attenzione queste persone compassionevoli: “Stasera festeggiamo questi silenziosi eroi”. Tra questi sicuramente è necessario citare anche gli stessi duchi di Sussex che sono scesi in campo anche con il progetto Angel Food. In pieno anonimato infatti hanno consegnato cibo per sfamare chi ne aveva bisogno. Ovviamente è stato impossibile svolgere tutto in totale segretezza e le foto hanno fatto il giro del mondo.