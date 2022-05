Meghan Markle, il padre ricoverato d’urgenza: la Duchessa sotto attacco

Il padre di Meghan Markle è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale in America, per via di un grave ictus! Una triste notizia, data dal giornalista Dan Wootton attraverso il DailyMail. A breve, si sarebbe dovuto recare nel Regno Unito per assistere al Giubileo di platino della Regina. Avrebbe approfittato di questa visita a Londra per vedere da vicino il Castello di Windsor.

Thomas Markle, però, pare non potrà prendere parte a questi eventi proprio perché all’improvviso ha accusato un malore. Attualmente, il padre di Meghan sarebbe in gravi condizioni. All’interno dell’ospedale starebbe ricevere le cure necessarie per tornare in salute. E a colpirlo sarebbe stato un grave ictus. Quali sono le sue condizioni attuali?

Pare che l’ictus abbia causato al padre di Meghan Markle la perdita della parola. A confermare la notizia sul suo urgente ricovero in ospedale ci ha pensato anche la sorellastra della Duchessa di Sussex, ovvero Samantha. Quest’ultima ha confermato che suo padre di trova nella struttura ospedaliera, dalla quale tutta la famiglia chiede privacy “per la sua salute e benessere”.

Non solo, aggiunge che Thomas “ha solo bisogno di pace e riposo”. Wootton, prima di rendere nota la notizia, ha preferito attendere ulteriori controlli con lo scopo di capire meglio le sue condizioni di salute dopo il grave ictus. Purtroppo, per ora le notizie non sono positive. Come avrà reagito Meghan di fronte a quanto accaduto al padre?

Da parte sua, al momento, non ci sono degli aggiornamenti. Si sa ormai che Harry e Meghan non hanno dei buoni rapporti con le loro rispettive famiglie. La Markle non ha mai visto di buon occhio le intromissioni di suo padre sulla sua nuova vita nella Royal Family. Anche dopo che è avvenuta la Megxit, Thomas e sua figlia Meghan non sono riusciti a ricucire i rapporti.

Sono diverse le accuse e gli attacchi che la Duchessa di Sussex ha ricevuto pubblicamente, da anni, da parte di suo padre. E anche in questa occasione, la sorella Samantha non le risparmia un nuovo attacco. In particolare, fa presente che suo padre è stato “torturato” e ha dovuto sopportare diverse problematiche “grazie all’indifferenza di mia sorella negli ultimi anni”.

“Questo è imperdonabile”, continua Samantha secondo quanto si legge sul DailyMail. Di recente, ha anche fatto causa a Meghan. A detta sua, la moglie del principe Harry avrebbe dichiarato sul suo conto delle falsità, nel corso dell’intervista con Oprah Winfrey.