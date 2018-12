Meghan Markle, rivelazione del padre: “Al primo matrimonio regalava marijuana”

Parla il padre Thomas: “Mia figlia Meghan Markle regalava marijuana al suo primo matrimonio”

Durante i festeggiamenti natalizi, scottanti rivelazioni stanno giungendo presso la corte inglese. Al centro della scena continua ad esserci Meghan Markle, la duchessa di Sussex dal caratterino di certo non facile. Dopo le voci sui continui capricci e sulla presunta ostilità con la cognata Kate Middleton, è stata diffusa una bomba clamorosa. E a lanciarla è stato nientemeno che suo padre Thomas, con cui Meghan non è in buoni rapporti. L’argomento in questione? Secondo quanto rivelato al Sun, pare che al suo primo matrimonio con il produttore Trevor Engelson, celebrato in Giamaica nel 2011, l’ex attrice di Los Angeles avrebbe regalato piccole dosi di marijuana a tutti gli invitati.

Meghan Markle, la rivelazione scottante del padre

Ad oggi, il rapporto tra la duchessa Meghan Markle e suo padre Thomas non è idilliaco. E i nuovi dettagli rivelati dall’uomo nelle ultime ore potrebbero rendere ancora più complicata una loro eventuale riappacificazione. “Meghan aveva pianificato tutto nei minimi dettagli“, ha raccontato il signor Markle. E a proposito delle dosi di marijuana da lei distribuite al suo matrimonio, rivela: “E’ illegale, ma non è un grosso problema in Giamaica, è quasi una consuetudine laggiù. Non fumo erba e per quanto ne sappia, nemmeno lei“. Nonostante il lieve tentativo di ridimensionare l’accaduto da parte del padre, la notizia potrebbe far scoppiare una nuova bomba mediatica a corte, proprio mentre Meghan sta trascorrendo le festività natalizie con la sua nuova famiglia reale.

Meghan Markle: novità sulla data del parto

Poco prima della celebrazione della messa di Natale nella chiesa di Santa Maria Maddalena, a Sandringham, la duchessa Meghan Markle, moglie del principe Harry, ha rivelato ai fan di essere molto vicina alla data del parto. Infatti, secondo alcune voci, il royal baby potrebbe nascere ancor prima dell’arrivo della primavera. “Ci siamo quasi, non vediamo l’ora”, ha esclamato una raggiante Meghan alla folla. Ormai manca davvero poco e tutti i fan della corona inglese, e non solo, attendono impazienti il lieto evento!