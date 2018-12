Meghan e Kate sorridenti insieme: Natale in famiglia per le due cognate reali

Meghan e Kate sorridono insieme durante la messa di Natale: gli scatti parlano chiaro

È arrivato il Natale anche per la Royal Family britannica, che pare abbia portato nuovi e smaglianti sorrisi per Kate Middleton e Meghan Markle. Le due cognate sono apparse vicine e complici durante la tradizionale messa del 25 dicembre, per il giorno di Natale, nella chiesa di St Mary Magdalene a Sandringham. Accompagnate dai rispettivi mariti William e Harry, la futura regina di Inghilterra e la duchessa di Sussex , hanno chiacchierato e scherzato, durante l’entrata in Chiesa. Proprio come due grandi amiche!

Le due cognate reali sorridenti alla tradizionale messa di Natale della royal family

In elegantissimi soprabiti, rosso per Kate Middleton e blu per Meghan, le due cognate reali sono apparse molto affiatate agli occhi di fotografi e giornalisti. Quasi per smentire le indiscrezioni sul loro conto che, secondo i tabloid inglesi, le vedono in continua ostilità. Accompagnate dai rispettivi consorti, le due duchesse sono state scortate dal principe Carlo d’Inghilterra, mentre hanno preceduto la regina Elisabetta in tailleur color ghiaccio e cappellino in tinta. Al suo fianco non è comparso il Principe Filippo, assente per la prima volta al tradizionale evento. Fonti certe di Buckingham Palace, però, rassicurano tutti affermando il suo perfetto stato di salute. Dopo la messa, la famiglia si riunirà al tradizionale pranzo offerto dalla Regina e al quale già lo scorso anno Meghan aveva partecipato in quanto fidanzata di Harry.

Meghan e Harry traslocano a Frogmore Cottage

Dopo l’annuncio della gravidanza di Meghan, i due duchi di Sussex hanno preferito collocare la propria dimora a Frogmore Cottage accanto alla Frogmore House e a due passi dal castello di Windsor, donato ai nipoti dalla Regina Elisabetta. Il trasferimento è previsto proprio a breve, nel gennaio 2019, in vista della nascita del royal baby in primavera. Infatti, Frogmore Cottage è sembrata la location perfetta per i neo genitori. Infatti, avranno in questo modo uno spazio più ampio e completamente immerso nel verde per crescere il loro nascituro.