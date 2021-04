Meghan: cosa pensa la regina della sua assenza ai funerali di Filippo

Sabato 17 aprile si svolgeranno i funerali del Principe Filippo. Cerimonia privata e solo 30 persone ammesse, le più ‘strette’ della Royal Family. Non ci sarà Meghan Markle, moglie di Harry che assieme al marito è in rotta con i reali. Il fatto è noto ed è chiacchierato a livello planetario. Ufficialmente la duchessa di Sussex non ci sarà poiché i medici le hanno sconsigliato una trasvolata atlantica visto che è incinta del suo secondo figlio (aspetta una bimba ed è circa al settimo mese di gravidanza). Molti però scommettono che il vero motivo del suo forfait ai funerali di Filippo sia un altro, ossia il non voler presenziare a un simile evento per via dei rapporti profondamente deteriorati con diversi membri della famiglia della corona.

Ad avvalorare tale tesi è il Daily Mail, che, tramite una fonte intercettata (la quale ha assicurato di essere un’amica della Markle), fa sapere in primis che Meghan è “addolorata” parecchio dalla scomparsa di Filippo perché con il Principe aveva “un rapporto speciale. Lei lo adorava”.

Sempre la testata d’oltremanica – e sempre affidandosi alla medesima fonte – parla anche dei rapporti che intercorrono attualmente tra la moglie di Harry e della regina Elisabetta. Nella fattispecie viene spiegato che il fatto che l’ex star di Suits rimarrà in California senza presenziare alla cerimonia funebre “non cambierà i suoi rapporti con la regina Elisabetta“. La Markle avrebbe riferito che la sovrana comprende e capisce il motivo della sua assenza, in quanto sa che la moglie di suo nipote “deve pensare alla sua salute e a quella della bimba che porta in grembo”.

Ma c’è dell’altro. Ed è sempre il Daily Mail ad informare sui retroscena di palazzo: il tabloid, oltre alla suddetta fonte vicina a Meghan, ne ha interpellata una seconda, che ha assicurato che la Markle ha preso la decisione di non volare a Londra anche perché “non vuole stare al centro dell’attenzione”. Insomma, standosene in California, dove attualmente dimora assieme ad Harry, non c’è pericolo che rubi la scena al saluto finale dedicato a Filippo.

Inoltre l’ex attrice sarebbe non poco dispiaciuta di non poter stare vicina al marito in tale situazione. Dall’altro lato starebbe cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno, auspicando che Harry, nel contesto che è venuto a crearsi, trovi degli spazi per ricucire i rapporti con papà Carlo e il fratello William, alquanto adirati per come il congiunto e la Markle si sono atteggiati negli ultimi mesi.

“La famiglia reale deve mettere da parte ogni divergenza e riunirsi come una cosa sola”, avrebbe confessato Meghan la quale avrebbe aggiunto che il compianto Principe Filippo avrebbe desiderato “che in famiglia tornasse la pace”. “Lei, Meghan, da parte sua, è disposta a perdonare e a guardare avanti”. Chissà se tutti la pensano così tra i reali.