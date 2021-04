Meghan, niente funerali di Filippo: ufficialità, motivo (e tensioni alle stelle)

La scelta di Meghan, i motivi ufficiali e le reali cause che l’hanno spinta a restare in California

I funerali del Principe Filippo, morto a 99 anni lo scorso 9 aprile, saranno celebrati in forma privata sabato 17 aprile. Per via del Covid e del volere dello stesso duca di Edimburgo, l’ultimo saluto sarà per ‘pochi’, al cospetto di circa una trentina di persone: i parenti più stretti. Non ci sarà Meghan Markle, mentre sta tornando in Inghilterra suo marito, il principe Harry.

La notizia dell’assenza dell’ex star di Suits era nell’aria, adesso arriva l’ufficialità. Un’ufficialità che però, a differenza delle motivazioni fornite, lascia diverse zone ‘grigie’ che necessitano di una lettura più profonda.

Un portavoce di Buckingham Palace ha fatto sapere ai media d’oltremanica che Meghan, in quanto è in dolce attesa, ha ricevuto dai suoi medici il consiglio di non mettersi in viaggio a causa proprio della fase avanzata della sua gravidanza. La duchessa di Sussex, nonostante non abbia mai rivelato la data esatta del parto, dovrebbe accogliere il bebè a inizio estate, tra giugno e luglio.

Fuor di dubbio che i medici possano aver consigliato alla Markle di starsene tranquilla a Los Angeles e di non mettersi su un aereo per una trasvolata atlantica. Però, è anche fuor di dubbio che dietro alla decisione dell’ex attrice di rimanere in California si celi un altro motivo: i rapporti tesissimi che si sono creati tra lei, il marito e il resto dei reali.

L’intervista rilasciata con Harry a Oprah Winfrey circa un mese fa è stata la goccia che ha fatto ha fatto traboccare il vaso. Vaso che evidentemente era già colmo: a oggi Harry e Meghan hanno ‘strappato’ in modo netto e deciso il cordone ombelicale con Buckingham Palace. In molti credono inoltre che ad aver orchestrato il tutto non sia stato il principe, bensì la sua ‘mente’, la Markle, appunto. Se fosse piombata ai funerali di Filippo, il clima che già c’è e che è ad altissima tensione sarebbe potuto precipitare. Non proprio una situazione auspicabile nei giorni in cui si saluta il marito della sovrana.

La tensione ci sarà comunque: Harry incontrerà suo padre Carlo e il fratello William per la prima volta da quando ha rilasciato la vulcanica intervista a Oprah. Un incontro che mescolerà il lutto ai risentimenti e alle ruggini. Il timore è che si assisterà a scene di imbarazzo e disarmonia, con tanto di musi lunghi e sguardi affilati. Anche perché Carlo e William non hanno per nulla perdonato la mossa del duca di Sussex che, dal canto suo, è convinto, con pieno sostegno della moglie, di aver ragione. Insomma, è muro contro muro.

I funerali del Principe Filippo: dove saranno celebrati e i 30 invitati

Secondo i desideri del Principe Filippo, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata nel pomeriggio di sabato 17 aprile presso la Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, dove verrà sepolto, nella volta reale.

Gli invitati saranno trenta e saranno annunciati un paio di giorni prima della cerimonia. I reali rimarranno in lutto per quindici giorni e indosseranno fasce in segno di lutto anche durante i loro impegni pubblici.